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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها بصورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت ميرنا نور الدين في الصورة بإطلالة كاجول  بسيطة وجذابة ورفعت شعرها بطريقه تتناسب مع إطلالتها ما لفت انتباه متابعيها.

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IMG_٢٠٢١٠٤٢٥_٢١٥٩٤٥


واحتفلت النجمة الشابة ميرنا نور الدين بعيد ميلادها، يوم الجمعة الماضي الذى يوافق 23 أبريل، وتعد من الوجوه الشابة والجديدة التى لمعت ونضجت مؤخراً في مجموعة من الأعمال أبرزها "هوجان، وحكايات بنات، ونصيبي وقسمتك، فوق السحاب".


وتشارك ميرنا نور الدين في تصوير مسلسلها الجديد "كوفيد 25"  الذي يعرض الأسبوع المقبل في سباق دراما رمضان 2021.


مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.


وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

دراما رمضان يوسف الشريف ميرنا نور الدين مسلسل حكايات بنات كوفيد 25 رمضان 2021 مسلسل كوفيد 25 دراما رمضان 2021

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