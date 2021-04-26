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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية إدارة الوقت

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

أطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان،   مجموعة  البرامج التدريبية لشهر أبريل 2021، التى تهدف إلى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز  دورة تدريبية حول كيفية ادارة الوقت والاجتماعات   بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٢٧ و ٢٨ ابريل ٢٠٢١ .


وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

 

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  


وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 

جدير بالذكر أنه بدٱت امس السبت، ٨ جامعات حكومية في استقبال أوراق الأساتذة الراغبين للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة بكل من جامعات : (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف ) .

 

الدورات التدريبية جامعة حلوان الاون لاين أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

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