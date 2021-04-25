أجايي يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي بالأهلي غدا

يبدأ جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامجه التأهيلي غدًا الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن اللاعب انتهى اليوم من برنامج العلاج الطبيعي المحدد له من الجهاز الطبي.

وأضاف مدير الكرة أن أجايي تعافى من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية نهائيا، بعد انتهاء برنامج العلاج الطبيعي المحدد له.

وأوضح أن اللاعب يبدأ في تنفيذ برنامجه التأهيلي على مرحلتين بداية من الغد لحين عودته إلى التدريبات الجماعية والمباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.