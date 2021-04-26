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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

طالبوا بصيانتها.. بيارة صرف مفتوحة في قرية ساقية القاضي بقنا تثير خوف المواطنين

صدى البلد

تنتشر روائح كريهة ومياه قذرة بقرية ساقية القاضي التابعة لقرية البحرى قمولا، بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا بسبب وجود بيارة صرف صحي في منتصف الشارع العام مما يعرض صحة السكان للخطر.

ويقول المواطن يحي البشير في رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس" الذي يقدمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن سكان منطقة داير الناحية كفرحكيم من وجود بيارة صرف صحي في منتصف الشارع وهذه البيارة تخرج منها المياه القذرة والرائحة الكريهة مما تؤدي إلى تلوث البيئة وعدم قدرتنا على العبور في هذا الشارع الذي نصل به إلى منازلنا لعدم توفير غطاء أعلاها".


وأضاف نحن نعانى أشد المعاناة أثناء السير وفى حاله لا قدر الله أصابه أى شخص لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول اليه ، بالإضافة الى الرائحة البشعة التى تصدر منها 

والحشرات المحملة بالأمراض والأوبئة وتقدمنا بعدة شكاوى لجميع الجهاة بهذه الكارثة التي تهدد أهالى القرية بالكامل ولكن دون جدوى.

 

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإصدار تعليماتهم للمسئولين بسرعة تنفيذ قرار إزالة البيارة حفاظا علي أرواح المواطنين وعدم تعرضهم للأمراض خاصة فى ظل انتشار جائحة كورونا.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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