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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غفران الغريب.. حسام غالي بصحبة أمير كرارة

حسام غالي و امير
حسام غالي و امير كرارة

شارك حسام غالي لاعب الاهلي السابق وعضو مجلس النواب متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهر حسام غالي بصحبة النجم امير كرارة وعلق قائلاً  "غفران الغريب" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


بدأت الحلقة ١٣ من مسلسل "نسل الأغراب" بمعرفة عساف لمكان " شامية" والدة أميركرارة" غفران الغريب " .


خلال أحداث الحلقة أبلغت مي عمر " جليلة" زوجها غفران انها وافقت ان ينجب منها ؛ وبررت رفضها في البداية ان اسلوبه معها لم يكن مناسب .


في مفاجأة من العيار الثقيل اخبر رجال المباحث  "دياب "على الغريب  ان غفران يعمل في تجارة المخدرات وخاصه مخدر الافيون حيث قاموا بالتحريات وعلموا ان هناك العديد من اهل البلد قد اختفوا فجأة وهناك معلومات انهم يعملون في مزرعة لدى غفران يتأجرون في مخدر الافيون .


وأخبر احمد مالك "حمزة " حبيبته ريم سامي  "فاطمة "أن عساف ليس والده ولا يعتبره والده ؛ بل يعتبر غفران هو والده وسيقف معها ضد عساف لان عدوه سيكون نفس عدوه.


فيما اخبر عساف فاطمة انه ايضا لا يعتبر حمزة ولده ويكرهه لانه يقف في صف غفران .


وواجه على الغريب زوج اخته غفران ؛ حيث أبلغه انه علم انه يتاجر في الافيون ولكن غفران نفى كل ذلك ولكن على الغريب أخبره أن عنيه تكذب ما ينفيه وتؤكد انه يقوم بالتجاره في المخدرات ؛ وحذره اذا كان ذلك صحيحا سيقوم بالقبض عليه .


وتنتهي الحلقة بقيام بكري بزيارة "شامية " والدة أمير كرارة ويسألها عن الذهب التي أخفته يوم خناقة عائلة الغريب. لتخبره أن عساف قد سبقه وسألها عن مكانه واخبرته به ،وبالفعل يحصل عساف على الذهب .


فيما انتهت الحلقة على مشهد بين غفران الغريب وأحد رجاله والذي أخبره أن على الغريب أصبح يتابعهم بشكل كبير، ولابد أن يوقفوا التجارة او ان يخططوا لقتله ويوافق غفران على الحل الثاني وهو قتل على الغريب .

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.


ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

 

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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