مصطفى قمر يشكر هنادى مهنا على دورها بمسلسل فارس بلا جواز

وجه الفنان مصطفى قمر الشكر للفنانة هنادى مهنا على دورها فى مسلسل “ فارس بلا جواز ” ونشر عدة صور من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق مصطفى قمر قائلا “ شكرا للفنانة الجميلة السكر هنادي مهني حبيبة قلوبنا العسل علي دور العروسة المجنونة والله ياهنادي ماشاء الله عملتي الدور بخفة دم زي العسل ربنا يوفقك دايما ياهنودة ”.

مسلسل “فارس بلا جواز” تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال حلقات منفصلة متصلة حول شاب يدعى فارس يتعرض لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتى تجبره للبحث عن عروسة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج فى كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، حيثأن العمل يشهد كثيرا من المطاردات الغرامية والتى طالما برع فيها مصطفى قمر خلال الأعمال التى قدمها وخاصة الأعمال الرومانسية.