ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هاري كين في الصدارة وصلاح يلاحقه

نجح محمد صلاح، في العودة من جديد للتسجيل، وهذه المرة في شباك نادي نيوكاسل، في المباراة التي تعادل فيها “الريدز” بهدف لكل فريق؛ ليبتعد مؤقتًا عن المنافسة على المركز الرابع.

واستطاع الفرعون المصري من تسجيل هدفًا جديدًا مع نادي ليفربول وذلك في شباك نادي نيوكاسل في المباراة التي تعادل فيه الريدز مع الماكبايس بهدف لكل فريق ليبتعد الفريق مؤقتًا عن المنافسة على المركز الرابع.

وتعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع نادي ليدز يونايتد في قمة لقاءات اليوم ولذلك فإن كل من باتريك بامفورد أو برونو فيرنانديز لم يتمكنوا من تسجيل أهداف جديدة في صراع الهدافين هذا الموسم.

كما تمكن تيمو فيرنر من تسجيل هدف فريقه الوحيد؛ ليقود تشيلسي إلى الفوز على وست هام، ويبتعد قليلًا بالمركز الرابع، ويعيد الثقة بعض الشيء للاعب الألماني الذي ابتعد فترة طويلة عن التهديف.



وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم، كما يلي:



1- هاري كين يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

2- محمد صلاح .. 20 هدفًا.

3- برونو فيرنانديز.. 16 هدفا.

4- هيونج مين سون.. 15 هدفا.

4- دومينيك كالفيرت لوين .. 14 هدفا.

5- باتريك بامفورد.. 14 هدفا.

7- أليكسندر لاكازيت.. 13 هدفا.

8- جيمي فاردي.. 12 هدفا.

9- إلكاي جوندوجان.. 12 هدفا.

10- أولي واتكنز.. 12 هدفا.