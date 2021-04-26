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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع إصابات كورونا

إحنا فى ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا.. آية جمال الدين تفجر مفاجأة

صدى البلد

قالت الإعلامية آية جمال الدين إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة، بالتصدي لفيروس كورونا، معلقة " احنا فى ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا".


وأضافت خلال تقديمها برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أن السلاح الوحيد للتصدي للفيروس فى هذا التوقيت، هو الإجراءات الاحترازية و اللقاح، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى لقاح كورونا أمس، وهذا أكبر دليل على أهمية اللقاح.


ولفتت إلى أن الأيام الماضية كان الإصابات فى حدود الـ 800 ولكن ارتفعت ووصلت لـ 900، وهناك تزايد، وهذا أمر مقلق.


وأشارت إلى أن الإصابات أمس 953 حالة، والوفيات وصلت لـ 51 حالة، وهذا أمر مخيف ومرعب.
 

كورونا فيروس كورونا الموجة الثالثة لفيروس كورونا اللقاح السيسي

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