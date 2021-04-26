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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمحاربة كورونا.. حيل لتعزيز جهاز المناعة

صدى البلد

أطعمة عديدة، تعمل على رفع جهازك المناعي، يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي إليك أبرز تلك الأطعمة وقواعد لتعزيز المناعة وفقا الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. 

 

الثوم 

الثوم به 19 من مضادات الأكسدة التى تقى الأنسجة من التدمير بفعل الشوارد الحرة و تحافظ على سلامة الأوعية الدموية و تقلل من إحتمالات حدوث الجلطات داخلها 
يحتوى الثوم الطازج على مادة الأليسين الذى يعمل كمضاد حيوى طبيعى ، إضافة لكونه مضاد للفطريات و مضاد للفيروسات و طارد للبلغم و مانع للتجلط و يقى من السرطانات. 


الجزر 

فيه العديد من الفوائد، فهو يحتوي على فيتامين أ بنسبة تتراوح من 800 إلى 16705 وحدة في كل 100 جرام، وكلما كان الجزر أكثر احمرارا زادت مادة الكاروتين، كما أنه غني بفتامين ج، ك، ب، د، زيوت طيارة، وأملاح معدنية مثل الكبريت، الفوسفور، الكلور، الكالسيوم، والحديد، ونسبة عالية من النشويات، والمواد البروتينية، والأحماض الأمينية، كما يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم.


الجزر يمكن اعتباره صيدلية متنقلة فهو يعالج العديد من الأمراض مثل:


1. قصر النظر
2. مرض العشى الليلي
3. نزلات البرد
4. قرحة المعدة
5. يعالج الإسهال
6. النقرس
7. أمراض الكلى
8. البهاق
9. الحساسية
10. حب الشباب


تعزيز المناعة للوقاية من الكورونا

 

على الجانب الآخر، قدم عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة بعض القواعد الغذائية لمحاربة ارتفاع فيروس كورونا.


• ينبغى اتباع نظام غذائي متوازن  مع تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات والبقول ، مما يقل من خطر الإصابة بأمراض الرئة ، وخاصة الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن. 


• قلل من تناول الملح


• تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ،يمكن أن يقاوم الضرر الذي يلحق بالجسم بسبب الإجهاد التأكسدي ، حيث تعمل مضادات الأكسدة بشكل فعال على التخلص من الشوارد الحرة وبالتالي منعها من التسبب في تدمير الأنسجة.

 

• تناول طعام منخفض القيمة الغذائية يضعف الجهاز المناعي 


• تنويع الأطعمة  


• تناول البصل أو الثوم أو الكرات و الجزر  . 


• الاكثار من  فيتامين أ و فيتامين ج وتشمل  مصادر فيتامين أ  الخضراوات  خاصه  الجزر و البطاطا والسبانخ والبنجر و الفلفل الرومى والفواكه خاصه المانجو والكانتالوب   و المشمش  , 


أما   مصادر فيتامين ج  تشمل  الجوافه و الكيوى  والبرتقال  . 


• يجب الاقلال من  السكر الأبيض و استخدام العسل الاسود كبديل للسكر . 


• تناول الشاي الأخضر  فهو مضاد قوى  للأكسده ويخلص الجسم من الشوارد  الحرة التى تقلل المناعة وتدمر الخلايا .

جهازك المناعى الثوم مضاد حيوى طبيعى فتامين ج الجزر

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