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مرأة

قبل الشتاء.. كيف ترفعى مناعة طفلك

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:37 م
صدى البلد
لمياء الياسين

تخشى الكثير من الأمهات  مع عودة المدارس مرة أخرى من إمكانية إصابة طفلها إليك حيل سريعه لتعزيز مناعه الطفل قبل الشتاء.

نشرت دراسة أمريكية حديثة، أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا يمكنهم نقل عدوى فيروس كورونا وإصابة البالغين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

 
كيف تحمى طفلك ونفسك

على الجانب الأخر بعد أن أكدت الدراسات إمكانية إصابة الأطفال ومع استمرار انتشار COVID-19  من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للبقاء في صحة جيدة وحماية من حولك ويتضمن ذلك غسل اليدين بشكل متكرر، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة عند الخروج في الأماكن ا

قبل الشتاء أحمى نفسك من كورونا

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية والتجميل اهم العادات الواجب اتباعها للحصول على الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، عبر حسابة الشخثصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".سواء للكبار أو الأطفال.

وأضاف هاني الناظر، من أهم العادات الغذائية التى تمدنا بجميع الفيتامينات والعناصر اللازمة لـ تقوية المناعة علينا اتباعها لتحمينا من التعرض لموجة ثانية من كورونا الشتاء القادم هي.




١-تناول معلقة صغيرة من عسل نحل صباحا وعلي مرضي السكر التاكد من ضبط مستواه.
٢- تناول معلقة صغيرة من زيت زيتون قبل وجبة الغذاء. 
٣- تناول طبق السلاطة الخضراء  الذي يضم الجزر والفلفل الالوان والجرجير والسلق والخيار والطماطم وعليهم عصير ليمون. 
٤- تناول الاسماك  مثل الماكريل والتونة والسردين والدراك والسلمون. 
٥- تناول كوب عصير برتقال يوميا. 
٦- تناول كوب لبن حليب يوميا.
٧- تناول معلقة بذور الكتان مع كوب زبادي مساء يوميا. 
٨-واخيرا الاكثار من شرب المياه.


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