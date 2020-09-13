تعرف على آخر تطورات لقاح أوكسفورد.. والموعد الجديد لانتهائه

يعد لقاح أكسفورد هو واحد من تسعة مرشحين في العالم وصلوا إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وقد تم تخصيصه كأكثر اللقاحات الواعدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وقالت الشركة التي طورتها، إن لقاح أكسفورد لفيروس كورونا قد يظل جاهزًا بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل، على الرغم من توقف التجارب هذا الأسبوع.
وأضافت الشركة "أن الاختلاف مع تجارب اللقاحات الأخرى هو أن العالم كله لا يراقبها بالطبع، يتوقفون ويدرسون ويستأنفون العمل للحصول على اللقاح في أقرب وقت.
كما أنه تم تجنيد متطوعين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل ودول أخرى في أمريكا الجنوبية لتجربة اللقاح، وسوف يتم استخدم نسخة ضعيفة من الفيروس الغدي البارد الشائع الذي تم تصميمه لنقل البروتين الموجود على السطح الخارجي لـ فيروس كورونا SARS-CoV-2.
وبمجرد تعرض المشاركين لهذا البروتين ، من المأمول أن يهيئ الجهاز المناعي لتكوين استجابة ناجحة إذا تعرضوا لاحقًا للفيروس الحقيقي.