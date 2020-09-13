AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعرف على آخر تطورات لقاح أوكسفورد.. والموعد الجديد لانتهائه

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
لقاح أكسفورد
لقاح أكسفورد
Advertisements
نهى هجرس
يعد لقاح أكسفورد هو واحد من تسعة مرشحين في العالم وصلوا إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وقد تم تخصيصه كأكثر اللقاحات الواعدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقالت الشركة التي طورتها، إن لقاح أكسفورد لفيروس كورونا قد يظل جاهزًا بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل، على الرغم من توقف التجارب هذا الأسبوع.


وأضافت الشركة "أن الاختلاف مع تجارب اللقاحات الأخرى هو أن العالم كله لا يراقبها بالطبع، يتوقفون ويدرسون ويستأنفون العمل للحصول على اللقاح في أقرب وقت.

كما أنه تم تجنيد متطوعين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل ودول أخرى في أمريكا الجنوبية لتجربة اللقاح، وسوف يتم استخدم نسخة ضعيفة من الفيروس الغدي البارد الشائع الذي تم تصميمه لنقل البروتين الموجود على السطح الخارجي لـ فيروس كورونا SARS-CoV-2.

وبمجرد تعرض المشاركين لهذا البروتين ، من المأمول أن يهيئ الجهاز المناعي لتكوين استجابة ناجحة إذا تعرضوا لاحقًا للفيروس الحقيقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مناعة مزدوجة.. كل ما تريد معرفته حول لقاح أكسفورد لعلاج كورونا

تسلل زمني للسباق العالمي نحو علاج فيروس كورونا.. صراع دولي على اللقاح الآمن والأكثر فعالية لإنتاج الأجسام المناعية.. وعلاج سانوفي يثير أزمة بين أمريكا وفرنسا

100 مليون جرعة نهاية 2020 .. تفاصيل عقار جديد لـ علاج مصابي كورونا

ملايين الجرعات.. الأرجنتين تزف بشرى سارة حول لقاح أوكسفورد المضاد لـ كورونا

ظهور اللقاح في 2021.. 9 أسباب تجعلك متفائلا في أزمة كورونا

بعد ظهور مرض غريب وآثار جانبية سلبية.. تعليق تجارب لقاح أوكسفورد لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

خروج بلا عودة.. لعنة «الكولة» تقضى على أب ونجله فى جبل بقنا

بـ الأحمر الجذاب.. ميريهان حسين بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

الحكومة تقترض 44 مليار جنيه من البنوك لهذا السبب

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 13- 9 - 2020 بمحافظات مصر

هل يجوز للمرأة زيارة قبر زوجها أثناء فترة العدة .. لجنة الفتوى تجيب

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بمصر الجديدة اليوم

AdvertisementS

صحة دمياط تحذر من كحول كورونا: يسبب العديد من الأمراض

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره.. الإفتاء تحسم الجدل

كيفية صلاة الصبح لمن استيقظ متأخرا عن أداء الفجر .. أمين الفتوى يجيب

الاشتباه في البواب.. فريق بحث لحل لغز مقتل خليجية داخل شقتها في الجيزة

طريقة شحن كارت عداد الكهرباء من الموبايل بسهولة.. فيديو

عيد ميلاد مصطفى فهمي.. تعرف على عمره الحقيقي ولماذا لقبته زوجته اللبنانية بـ سي السيد

وزير الدفاع يكرم سيدة القطار والمجند .. ويؤكد: أعطت أروع الدروس فى التفاني والعطاء

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة

أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد

جمال حمزة: شتان الفارق بين انتقال رمضان لـ بيراميدز ولعب محمد إبراهيم لـ الأهلي

عروس تفاجئ ابن زوجها قبل حفل الزفاف.. ورسالة لن ينساها| صور

شرطية تعثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس وبظهره سكين حاد.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. منة فضالي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

تعرف على آخر تطورات لقاح أوكسفورد.. والموعد الجديد لانتهائه

بفستان أبيض .. رابعة الزيات تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها