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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

25 ألفا و202 إصابة كورونا نشطة في الأردن

صدى البلد

أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 25 ألفا و202 حالة، حتى صباح الاثنين.

ووفق الموقع العالمي توفي 8615 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 52 حالة وفاة الأحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 702 ألفا و154 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 668 ألفاً و337 حالة.

وعالميا بلغ إجمالي الإصابات حول العالم 147 مليونا و809 آلاف و197 حالة، شفي منها 125 مليونا و360 ألفا و148 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و122 ألفا و922 شخصا حول العالم.

 

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