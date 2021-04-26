أجايي يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي بالأهلي اليوم

يبدأ جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن اللاعب انتهى اليوم من برنامج العلاج الطبيعي المحدد له من الجهاز الطبي.

وأضاف مدير الكرة أن أجايي تعافى من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية نهائيا، بعد انتهاء برنامج العلاج الطبيعي المحدد له.

وأوضح أن اللاعب يبدأ في تنفيذ برنامجه التأهيلي على مرحلتين بداية من الغد لحين عودته إلى التدريبات الجماعية والمباريات.