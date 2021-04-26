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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Nomadland الأكثر بحثا بعد حصوله على الأوسكار

صدى البلد

تصدر فيلم Nomadland  مؤشر بحث جوجل بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار.

كان فوز فيلم Nomadland من الأسماء المتوقعة في حفل الأوسكار هذا العام، بعدما حقق نجاحا كبيرا في العديد من المهرجانات وحاز أعلى الجوائز السينمائية.

NOMADLAND بطولة فرانسيس مكدورماند، ويتتبع رحلة سيدة تهرب من الحياة اليومية الاعتيادية، وتعيش مغامرة العيش في سيارة للرحل، لا تعتمد في حياتها على وظيفة محددة وتتنقل من مكان لآخر هربا من ضغوط الحياة.

الفيلم رشح لجائزة أفضل ممثلة، ومخرج، سيناريو، تصوير سينمائي، ويمكن مشاهدتهم قبل الحفل على منصات هولو وأمازون وآبل تي في.

 

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القائمة الكاملة للأعمال الفائزة بجوائز الأوسكار 2021

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حفل الأوسكار.. فرانسيس مكدورماند تحصد ثالث جائزة أفضل ممثلة في تاريخها

 

حفل الأوسكار 2021


أقيمت فعاليات النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار فجر اليوم، بعدما اضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي الى تأجيله من فبراير إلى أبريل بسبب جائحة كورونا.

يبث حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC  الأمريكية، ويمكن للمشاهدين في أكثر من 225 دولة متابعته عبر الإنترنت، ويشهد الحفل عروض غنائية للخمس أعمال الاصلية المرشحة ضمن قائمة الأفضل هذا العام.

بذل منتجو حفل الأوسكار جهدا كبيرا حتى يظهر النجوم والمرشحين على السجادة الحمراء بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي برزت خلال موسم الجوائز هذا العام أبرزها تطبيق زووم.

 

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