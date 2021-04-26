وزير الخارجية الإيراني يصل العراق في زيارة رسمية

وصل محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إلى العاصمة العراقية بغداد، في مستهل زيارة رسمية إلى العراق تشمل إقليم كردستان العراق أيضًا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن ظريف سيلتقي خلال تلك الزيارة رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى نظيره العراقي، فؤاد حسين.

وأشارت القناة إلى أن "الزيارة ستبحث دور العراق في التقارب بين إيران والسعودية، وبعض التفاصيل عن الاجتماع الثاني بين البلدين المقرر عقده قريبا في بغداد".

وأضافت أن "الزيارة لن تكون بعيدة عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية في فيينا، وقد تتضمن رسالة من طهران إلى واشنطن بشأن صراعهما داخل العراق".