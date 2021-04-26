رمضان زمان.. تعرف على عادات نجوم الفن فى شهر الصوم

كان لنجوم الزمن الجميل، أسرار وكواليس مع الشهر الكريم، حيث كشف عدد من النجوم عن كواليس حياتهم فى شهر رمضان.



تحدث عدد من نجوم الفن عن عاداتهم فى شهر رمضان فى عدد نادر لـ مجلة الكواكب صدر فى رمضان عام 1954.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان أنور وجدى وكان من أكثر النجوم حرصا على الصيام،وقالت الكواكب إن أنور وجدى يتحول فى شهر رمضان إلى واعظ ينصح زملاءه بالصيام ويحذرهم من عذاب الآخرة.

وكان من أهم عاداته فى رمضان أنه يقيم فى بيته أجمل السهرات التى يدعو فيها أصدقاءه المقربين وتمتلئ هذه السهرات بالتسالى والمواقف الطريفة والضحك.

أما الفنان حسين صدقى والذى عرف فى الوسط الفنى بتدينه الشديد، فكان من أحرصهم على صيام رمضان، ويقيم فى ليالى الشهر الكريم سهرات رمضانية فى بيته يدعو إليها رجال الدين ومنهم الشيخ شلتوت الذى كان من أقرب أصدقائه.



ويتحول بيت حسين صدقى خلال شهر رمضان إلى ساحة صوفية يرتل فيها القرآن والأناشيد والابتهالات الدينية ويشارك فيها عدد من المقرئين والمنشدين فى تلاة القرآن وإلقاء القصائد النبوية.

كما كان الفنان عباس فارس يقضى أغلب نهار رمضان مع أتباع الطرق الصوفية الذين كان يلتقى بهم فى أحد المساجد المنزوية ، وكان يخطب فى الناس ليحثهم على التدين والعمل بتعاليم الدين والبعد عن الفحشاء والمنكر.