محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب للسيارات وحملات لمتابعة المواقف
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، بعد إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والغاز الطبيعى والمازوت والكيروسين، موجهاً مسئولي إدارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ وجه المحاسب عماد الشاذلي مدير عام مشروع المواقف والنقل الجماعي، بالمرور على المواقف والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب والتعريفة المقررة، لافتاً أن الجولة شملت تفقد موقف الفيوم / القاهرة، وموقف الفيوم / دمو، وموقف طامية، فضلاً عن حملات تفتيشية بميداني السواقي والفنية بمدينة الفيوم، لضبط منظومة النقل ومتابعة إلتزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب.
ووجه المحافظ، مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع ادارة مرور الفيوم، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالباً المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168043 وفاكس 2168042.