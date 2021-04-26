آداب القاهرة توضح أحدث المشروعات الخاصة بخطة التحول الرقمي .. وكلية التكنولوجيا والتعليم تطرح برامج دراسية جديدة في مختلف المجالات

بعد العيد .. آداب القاهرة تكشف عن أحدث مشروعاتها في التحول الرقمي

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم يكشف البرامج الجديدة بها ومجالات عمل الخريجين

تستمر جامعة القاهرة في تنفيذ خطتها نحو التحول الرقمي لجامعة ذكية من الجيل الثالث ، على كافة الأصعدة والمجالات ، سواء من خلال طرح العديد من البرامج الدراسية الجديدة ، أو تطوير كافة الإمكانيات الموجودة بها والعمل على تطويرها لتحقيق أقصى استفادة للطالب.

وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" آخر المشروعات التي تعمل عليها كلية الآداب بجامعة القاهرة لتفعيلها خلال الفترة القليلة القادمة ، وكذلك اخر البرامج التي تطرحها كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان في مختلف التخصصات .

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة عن أحدث المشروعات التي تنفذها الكلية خلال هذه الفترة ، وذلك ضمن خطتها في التحول الرقمي .

وأوضح الدكتور "شريف كامل" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الكلية بصدد الانتهاء من معمل خاص بالترجمة ، حيث تم الانتهاء من كافة الانشاءات الأساسية الخاصة به من الأرضيات والحوائط والتجهيزات الخشبية الخاصة به .

وأضاف ، إن الكلية ستقوم بتركيب الأجهزة الخاصة به ، وذلك بعد الحصول عليها من الشركة المختصة ، حيث إن هذه الأجهزة تكون على أعلى المستويات ووفقا لأحدث المعايير والتكنولوجيات العالمية ، لافتا إلى أنه من المقرر تركيبها بالمعمل بعد عيد الفطر المبارك .

وأشار إلى أن هذا المعمل سيكون له العديد من الإسهامات في دعم جميع برامج اللغات والترجمة ، خاصة البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة ، ليتم تفعيله بعد استقبال الأجهزة مباشرة .

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وكان عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، قد أوضح إنه سيتم إعداد برامج حديثة بالكلية خاصة بإدارة الحسابات وإدراة شؤن التعليم والطلاب وكذلك برامج خاصة بإدارة بيانات التسجيل بالدراسات العليا ، حيث أنه سيتم توفير كافة هذه البرامج من قبل وزارة التعليم العالي لاستخدامها بالكلية ، وجعل كلية التربية نموذجا يحتذى به في هذه المجالات لجميع الكليات .

كما إن هناك مشروع تعمل الكلية على تنفيذه خلال الفترة القادمة ، وهو خاص بالابداع في المحتوى الرقمي ، حيث أنه لن يكون هناك كتب دراسية ورقية تقليدية ، وإنما سيتم إنتاج محتوى جامعي على أعلى المستويات تليق بالجامعة والباحيث والطلاب ، ويكون مشتملا على صور وتسجيلات صوتية بجانب النصوص .

من جانبه ، قال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان إن هناك العديد من التخصصات والبرامج الدراسية الموجودة بالكلية في مختلف المجالات والتخصصات الحديثة .

وأضاف خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إن الكلية تعمل على تخريج كوادر مؤهلة للعمل كمدرسين للتعليم الفني ، سواء بالنسبة للجوانب النظرية أو العملية ، لافتا إلى أن الكلية تأخذ مسارا في التطور التكنولوجي لمواكبة سوق العمل المحلي والدولي .

وأوضح "لطفي" إن الكلية تقوم بالتوسع في التخصصات الحديثة لمواكبة كافة التطورات التي نشهدها في مختلف المجالات وعلى رأسها مجالات التعليم ، مثل طرح برنامج جديد لأول مرة خلال هذا العام وهو "تكنولوجيا السيارات الهجين"، حيث إنه من المتوقع بحلول عام 2030 سيتم تصنيع السيارات الكهربية والتوسع فيها على خلاف السيارات التقليدية ، لذلك تم طرح هذا البرنامج .

وأشار عميد كلية التعليم الصناعي إلى أن هناك أيضا برنامج "تكنولوجيا الميكاترونكس" إضافة إلى ثلاثة برامج جديدة سيتم تفعيلها وطرحها خلال العام الدراسي الجديد، حيث إنه يتم تدريس جميع المقررات للطلاب على أيدي خبراء ومتخصصين على أعلى المستويات .

وتابع ، إن الكلية لا تقتصر فقط على الجوانب النظرية ، وإنما تعمل على توفير الأماكن الخاصة بتدريب الطلاب على البرامج الدراسية والتخصصات لتعريفهم بها على أرض الواقع، وتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي على كافة الأصعدة .