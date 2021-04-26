عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

آداب القاهرة توضح أحدث المشروعات الخاصة بخطة التحول الرقمي .. وكلية التكنولوجيا والتعليم تطرح برامج دراسية جديدة في مختلف المجالات

طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية

بعد العيد .. آداب القاهرة تكشف عن أحدث مشروعاتها في التحول الرقمي

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم يكشف البرامج الجديدة بها ومجالات عمل الخريجين

 

تستمر جامعة القاهرة في تنفيذ خطتها نحو التحول الرقمي لجامعة ذكية من الجيل الثالث ، على كافة الأصعدة والمجالات ، سواء من خلال طرح العديد من البرامج الدراسية الجديدة ، أو تطوير كافة الإمكانيات الموجودة بها والعمل على تطويرها لتحقيق أقصى استفادة للطالب.

 

وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" آخر المشروعات التي تعمل عليها كلية الآداب بجامعة القاهرة لتفعيلها خلال الفترة القليلة القادمة ، وكذلك اخر البرامج التي تطرحها كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان في مختلف التخصصات .

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة عن أحدث المشروعات التي تنفذها الكلية خلال هذه الفترة ، وذلك ضمن خطتها في التحول الرقمي .

وأوضح الدكتور "شريف كامل" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الكلية بصدد الانتهاء من معمل خاص بالترجمة ، حيث تم الانتهاء من كافة الانشاءات الأساسية الخاصة به من الأرضيات والحوائط والتجهيزات الخشبية الخاصة به .

وأضاف ، إن الكلية ستقوم بتركيب الأجهزة الخاصة به ، وذلك بعد الحصول عليها من الشركة المختصة ، حيث إن هذه الأجهزة تكون على أعلى المستويات ووفقا لأحدث المعايير والتكنولوجيات العالمية ، لافتا إلى أنه من المقرر تركيبها بالمعمل بعد عيد الفطر المبارك . 

وأشار إلى أن هذا المعمل سيكون له العديد من الإسهامات في دعم جميع برامج اللغات والترجمة ، خاصة البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة ، ليتم تفعيله بعد استقبال الأجهزة مباشرة .  

 

اقرأ أيضا : 

txt

جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 عالميًا في التوظيف ومعايير التنمية المستدامة

 

وكان عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، قد أوضح  إنه سيتم إعداد برامج حديثة بالكلية خاصة بإدارة الحسابات وإدراة شؤن التعليم والطلاب وكذلك برامج خاصة بإدارة بيانات التسجيل بالدراسات العليا ، حيث أنه سيتم توفير كافة هذه البرامج من قبل وزارة التعليم العالي لاستخدامها بالكلية ، وجعل كلية التربية نموذجا يحتذى به في هذه المجالات لجميع الكليات .

 

كما إن هناك مشروع تعمل الكلية على تنفيذه خلال الفترة القادمة ، وهو خاص بالابداع في المحتوى الرقمي ، حيث أنه لن يكون هناك كتب دراسية ورقية تقليدية ، وإنما سيتم إنتاج محتوى جامعي على أعلى المستويات تليق بالجامعة والباحيث والطلاب ، ويكون مشتملا على صور وتسجيلات صوتية بجانب النصوص .

 

 

من جانبه ، قال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان إن هناك العديد من التخصصات والبرامج الدراسية الموجودة بالكلية في مختلف المجالات والتخصصات الحديثة .

 

وأضاف  خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إن الكلية تعمل على تخريج كوادر مؤهلة للعمل كمدرسين للتعليم الفني ، سواء بالنسبة للجوانب النظرية أو العملية ، لافتا إلى أن الكلية تأخذ مسارا في التطور التكنولوجي لمواكبة سوق العمل المحلي والدولي .

 

وأوضح "لطفي" إن الكلية تقوم بالتوسع في التخصصات الحديثة لمواكبة كافة التطورات التي نشهدها في مختلف المجالات وعلى رأسها مجالات التعليم ، مثل طرح برنامج جديد لأول مرة خلال هذا العام وهو "تكنولوجيا السيارات الهجين"، حيث إنه من المتوقع بحلول عام 2030 سيتم تصنيع السيارات الكهربية والتوسع فيها على خلاف السيارات التقليدية ، لذلك تم طرح هذا البرنامج .

 

وأشار عميد كلية التعليم الصناعي إلى أن هناك أيضا برنامج "تكنولوجيا الميكاترونكس" إضافة إلى ثلاثة برامج جديدة سيتم تفعيلها وطرحها خلال العام الدراسي الجديد، حيث إنه يتم تدريس جميع المقررات للطلاب على أيدي خبراء ومتخصصين على أعلى المستويات .

 

وتابع ، إن الكلية لا تقتصر فقط على الجوانب النظرية ، وإنما تعمل على توفير الأماكن الخاصة بتدريب الطلاب على البرامج الدراسية والتخصصات لتعريفهم بها على أرض الواقع، وتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي على كافة الأصعدة .

جامعة القاهرة التحول الرقمي جامعة ذكية كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

ترشيحاتنا

عروض الدوري التركي تنهال على لاعبي الأهلي

استلام أولي سيارات الإحلال.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف ..صور

وزير التعليم يكشف تفاصيل استكمال الدراسة والتقييم لطلاب المدارس الدولية

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بقبول استقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

وزير النقل أمام البرلمان : هناك 3200 عربة ركاب سكة حديد منها 2200 تصلح للعمل

الصحة العالمية تتوصل لإرشادات سريرية جديدة للمرضى البالغين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والسلام .. وزير النقل يشرح أسباب حوادث السكة الحديد

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة سيؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في المنزل

أول تعليق من ممدوح عباس بعد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ