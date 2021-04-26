عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حريق مستشفى ابن الخطيب يشعل الأوضاع في العراق..ماذا يحدث ؟

صدى البلد

تتواصل الإجراءات العراقية منذ اندلاع حريق مستشفى ابن الخطيب الذى وقع أمس وأدى لمصرع واصابة نحو 200 شخص.

وأطلق البنك المركزي العراقي مبادرة تهدف للتخفيف من أضرار حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي وقع السبت وأسفر عن مصرع وإصابة نحو 200 شخص.

وتضمنت المبادرة تخصيص منحة لذوي شهداء الحادث، وتخصيص منحة لكل جريح من جرحى الحادث، ودعم جهود الحكومة في إعادة تأهيل المشفى وفقاً لما يتم التنسيق به مع رئيس الوزراء.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع ليل السبت/ الأحد في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص للمصابين بفيروس كورونا إلى 82 قتيلاً و110 جرحى.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أصدر عدة قرارات حول حادث اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد اليوم تضمنت "التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم"، وسحب يد كل من وزير الصحة ومحافظ بغداد  ومدير عام دائرة صحة الرصافة وإحالتهم الى التحقيق.

الداخلية العراقية تكشف آخر التحقيقات بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب..فيديو

السيسي يعزي الرئيس العراقي برهم صالح في ضحايا حريق مستشفي ابن الخطيب"

وأشار بيان مجلس الوزراء العراقي إلى أن التحقيق "ينجز خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير امام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة".

كما تم تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء)، وإحالته الى مجلس النواب، ومنح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة.

توعد الكاظمي، بمحاسبة المقصرين الذين تسببوا بحادثة المستشفى مشيراً إلى أن "الإهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون".

وقررت أيضاً رئاسة مجلس النواب تكليف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد كعضو لمراقبة عمل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب ومتابعة اجراءات التحقيق.

وأطلقت دعوات في العراق إلى استقالة المسؤولين بعد مصرع 82 شخصاً في حريق بالمستشفى المخصص لمرضى كورونا في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وذكرت مصادر طبية أن الحريق بدأ في اسطوانات أكسجين "مخزنة من دون مراعاة لشروط السلامة" في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، مبينةً أن الحريق سببه الإهمال، المرتبط في أغلب الأحيان بالفساد، في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة ومستشفياته في حالة سيئة وهاجر عدد كبير من أطبائه بسبب الحروب المتكررة منذ أربعين عاماً.

وأعلن الكاظمي الحداد الوطني ثلاثة أيام، وبعد هذا الحريق، تصدّر هاشتاج "استقالة وزير الصحة" الكلمات المفتاحية على موقع تويتر في العراق.

وقرّرت الحكومة منح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي كل ضحايا الفاجعة، ونقل بيان حكومي عن الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ إنّ "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجّهت بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكلّ المعنيين إلى حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم".

وشدّد الكاظمي على أن الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرّد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمّل مسؤوليتها جميع المقصّرين"، مطالباً بأن تصدر نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصّر مهما كان.

وقال الدفاع المدني إنه لم يكن المستشفى يملك نظام حماية من الحريق والأسقف المستعارة سمحت بامتداد الحريق إلى مواد شديدة الاشتعال، وأوضح أنّ ثلاث دقائق فقط كانت كافية لكي تنتشر النيران في كل طوابق المستشفى، مشيراً إلى أنّ معظم الضحايا لقوا حتفهم لأنهم نقلوا أو حرموا من أجهزة التنفس الاصطناعي بينما اختنق آخرون بالدخان.

وأكد الدفاع المدني أنه تمكن من إنقاذ تسعين شخصا من أصل 120 مريضا وأقربائهم وبينما سارع رجال الإطفاء لإخماد النيران وسط حشد من المرضى والزوار الذين كانوا يحاولون الفرار من المبنى، قدم العديد من السكان مساعدة.

البنك المركزي فيروس كورونا الرئيس العراقي مصطفي الكاظمي مجلس الوزراء العراقي

موضوعات متعلقة

إخماد حريقين بكركوك وتكريت في العراق

قرار عاجل من رئيس وزراء العراق بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب

ترشيحاتنا

أستاذ علم فيروسات يوضح الإجراءات المتبعة بعد أخذ لقاح كورونا.. فيديو

شركات متخصصة .. وزير النقل يعلن تفاصيل خطة تحسين خدمة السكة الحديد

عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والسلام .. وزير النقل يشرح أسباب حوادث السكة الحديد

الإفراج عن 2674 من نزلاء السجون بمناسبة عيد تحرير سيناء

محمد منير يغنى لمصر وفلسطين في ذكرى تحرير سيناء بالأوبرا

سكان شارع رستم فى حلوان يشكون تزايد انتشار الكلاب الضالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة سيؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في المنزل

أول تعليق من ممدوح عباس بعد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور

رئيس الوزراء : السيسي كلف بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ