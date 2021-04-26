استلام أولي سيارات الإحلال.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف ..صور

سيارات الاحلال في مصر

بدأت بالفعل أولي عمليات تسليم سيارات الإحلال الجديدة في مصر كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي و بعد إطلاق البرنامج القومي لإحلال وتخريد السيارات، لاستبدال السيارات القديمة واستلام سيارات أخرى جديدة بدلا منها تعمل بالوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي حفاظا على البيئة و توفيرا للنفقات التي يتم صرفها على البنزين .

وبالفعل كنا في تواصل مع المهندس محمد عبد العال الذي قام بالتقديم في مبادرة إحلال السيارات يوم الخامس من يناير عن طريق الموقع الرسمي الخاص بمبادرة إحلال السيارات و تم اعطاؤه رقم 12700 و تم إرسال رسالة علي الهاتف المحمول الخاص به يوم 15 مارس بأن طلبه قيد التنفيذ و جاري العمل عليه .

و بالفعل تم التواصل مع عبد العال آخر شهر مارس لمتابعة البيانات من موظف البنك بعد أخذ موافقة شركة السيارات و تم بعد ذلك إرسال رسالة أخري تفيد بتخصيص رقم شاسيه ورقم موتور علي أن يتم تسليم سيارته القديمة للتخريد يوم 18 ابريل التي احتسبت بسعر 17.500 ليتم خصمهم من ثمن السيارة الجديدة .

وبناء عليه توجه إلى وحدة المرور التابع لها و قام بتسليم اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته القديمة و توجه الي الكيلو 26 طريق مصر اسكندرية الصحراوي لتسليم السيارة و اخذ جواب يفيد بإتمام عملية التسليم ثم توجه بعد يومين الي البنك لإتمام باقي الاجراءات وبعد التوجه الي البنك بجوابات المرور تم انهاء الاجراءات و استلام السيارة الجديدة ماركة byd .

اما بالنسبة للمصروفات فكانت حوالي 4750 تم توريدهم في البنك تحت بند مصروفات إدارية بقيمة 2.5 % اما القسط الشهري 2054 لمدة 10 سنوات و حوالي 4000 مصاريف ترخيص و السيارة تأتي بنظام الوقود المزدوج بنزين و غاز طبيعي .