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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب نزاع على حضانة الطفل.. أب يقتل أم ابنه وسبعة من أفراد أسرتها

إدوارد واجنر
إدوارد واجنر

اعترف شاب أمام القاضي، مساء الخميس الماضي،  بقتل صديقته السابقة “أم طفله” وسبعة من أفراد أسرتها بسبب نزاعهما على حضانة إبنهما بعد انفصالهما عام 2016، في منطقة ريفية بمدينة أوهايو الأمريكية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،  فقد أقرّ إدوارد واجنر، البالغ من العمر 28 عاما، بتهم القتل الموجهة إليه بعد عقد اتفاق حماية مع المدعين العامين لحمايته من عقوبة الإعدام في حالة تعاونه مع المحكمة، وإدلائه بكافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة، حيث قام إدوارد بقتل الأم وسبعة من أفراد أسرتها داخل مقطورة مهجورة وسط حديقة دعاهم اليها لقضاء عطلة، ومناقشتهم في أمر تقاسم حضانة طفليهما. 

ووافق إدوارد على التعاون مما أدى الى تبرئة والده وشقيقه من تهم القتل الموجهة لهم على خلفية نفس القضية، مما يعني أن إدوارد هوا الفاعل الوحيد أمام هيئة المحكمة.

وقالت المدعية الخاصة أنجيلا كانيبا إن واجنر اعترف بأنه مسؤول شخصيا عن خمس حالات وفاة كما قدم للنيابة رواية كاملة لما حدث خلال يوم الجريمة، إلى جانب معلومات أدت بهم إلى أدلة إضافية.

أدت عمليات القتل التي وقعت في أبريل 2016 ، الى رعب السكان في المنطقة الريفية المحيطة بمكان الواقعة ودفعت إلى إجراء واحد من أكثر التحقيقات الجنائية شمولاً في تاريخ الولاية، واستغرقت السلطات أكثر من عامين للإعلان عن الاعتقالات.

وقال واجنر أمام القاضي، إنه يعلم أن مصيره هوا الموت داخل السجن، لكنه اسف جدا على ما فعله، كما أنه تمنى لو تمكن من حضانة طفله فقط. 

حالات وفاة اعتقالات نزاع الإعدام المحكمة الجريمة

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