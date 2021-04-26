للمرة الثانية تاريخيًا.. أضخم سمكة قرش أبيض تعبر الأطلسي وتهدد الشواطئ| صور

للمرة الثانية في التاريخ تعبر سمكة قرش ضخمة المحيط الأطلسي، في طريقها لاقتحام الشواطئ البريطانية بالتزامن مع بدء فصل الصيف.

يتتبع العلماء حركة أنثى القرش الضخمة التي يبلغ طولها 17 قدمًا بذهول، مما يؤكد توجهها نحو شواطئ المملكة المتحدة البريطانية هذا الصيف.

يبلغ وزن السمكة المخيفة باسم «نوكومي Nukumi» حوالي 3541 رطلاً، وهي أكبر سمكة قرش أبيض تظهر في شرق المحيط الأطلسي.

وعادة ما تسبح صعودا وهبوطا على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، ولكن في حركة غير عادية للغاية خلال وقت سابق من هذا الشهر، انحرفت شرقا وعبرت سلسلة جبال الأطلسي الوسطى.

لقد جعلتها هذه هي الثانية من نوعها التي تقوم بالعبور بعد السمكة ليديا، التي قامت برحلة ملحمية إلى ساحل البرتغال في أبريل 2014.

تقع نوكومي الآن على بعد حوالي 1950 ميلاً (1700 ميل بحري) من الشواطئ البريطانية، ويتم رسم تقدمها بواسطة OCEARCH، وهي مجموعة بحثية غير ربحية قامت بإرفاق جهاز تعقب GPS بزعنفتها الظهرية.

يقول كبير العلماء الدكتور بوب هويتر: "لقد كانت تسبح باتجاه الشرق لمدة شهرين تقريبًا منذ أن غادرت الساحل الأمريكي قبالة ولاية نورث كارولينا".

واعتبارًا من آخر موقع معروف لها، كانت نوكومي لا تزال على بعد حوالي 1700 ميل بحري من المملكة المتحدة البريطانية مما يثير المخاوف.

تعتقد OCEARCH أن نوكومي قد تكون في حالة تنقل غريبة لأنها حامل وتبحث عن مكان للولادة بعيدًا عن نظرائها الذكور العدوانيين.

إنها أكبر سمكة قرش بيضاء في المحيط الأطلسي، وتبلغ من العمر أكثر من 50 عامًا وفقًا لندوبها الكبيرة، ويتم إعطاء أسماك القرش الموسومة موقعًا ومتعقبًا لدرجة الحرارة يستخدم الأقمار الصناعية لإرسال موقعها في كل مرة تصل فيها إلى السطح.

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