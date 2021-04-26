من نومة تحت الجسر إلى بطل.. شاب يهز قلوب العالم قبل وفاته | صور

من "نومة تحت الجسر" بلا هدف إلى بطل عالمي، هكذا تحول الشاب البريطاني «جيمي» إلى حديث وسائل الإعلام حول العالم، بعد القفز في نهر التايمز لإنقاذ غريقة من الموت.

قفز الشاب «فولاجيمي أولوبونمي-أديول» البالغ من العمر 20 عامًا إلى الماء لمساعدة المرأة عند سقوطها في نهر التايمز بعد منتصف ليل.

ولكن لسوء الحظ لم ينجُ الشاب رغم أن خدمات الطوارئ تمكنت من سحب المرأة ورجل آخر من الماء، فيما لم يتم العثور على أولوبونمي-أديول.

وبعد 6 ساعات من جهود البحث والإنقاذ المكثفة تم العثور على جثته في نهر التايمز، مما أثار حزن العالم على وفاته، وأشاد رواد مواقع التواصل بموقفه البطولي.

كان جيمي جالسًا تحت الجسر بعد منتصف الليل عندما لاحظ سقوط المرأة، ودون تفكير ألقى بنفسه في النهر لإنقاذها.

ووفقًا التحريات فإن جيمي كان طالبًا سابقًا في أكاديمية هاريس في بيكهام جنوب شرق لندن، كما دعم مؤسسة Malcolm's World، التي تم إنشاؤها بعد مقتل تلميذ المدرسة مالكولم ميد مادايولا في عام 2018.

كتب أولئك الذين يديرون حساب المؤسسة الخيرية على تويتر أن السيد Olubunmi-Adewole كان صديقًا مقربًا لمالكولم، وشاركوا صورة اسمه موشومًا على ذراعه.

ولم يتضح بعد كيف سقطت المرأة في نهر التايمز، لكن تم وصف المياه بأنها كانت عميقة وسريعة وقت وقوع الحادث.

وصرح متحدث باسم شرطة مدينة لندن عن الحادث: "تم استدعاؤنا الساعة 12.12 صباحًا يوم السبت 24 أبريل لتقارير عن غرق امرأة في نهر التايمز بالقرب من جسر لندن".

ودخل رجلان شاهدا سقوط المرأة من الجسر، إلى النهر لمحاولة إنقاذها، فيما تمكنت وحدات البحرية التابعة لخفر السواحل وشرطة العاصمة من إنقاذ المرأة وأحد الرجال.

لكن مع الأسف، بعد عملية بحث مكثفة شملت مروحيات الشرطة والوحدات البحرية، مع LFB و LAS وضباط شرطة المدينة، لم يتم العثور على الرجل المفقود.

وفي السادسة من صباح اليوم نفسه، تم العثور على جثة يعتقد أنها جثة الرجل المفقود.

