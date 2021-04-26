الإفراج عن 2674 من نزلاء السجون بمناسبة عيد تحرير سيناء

أفرجت وزارة الداخلية عن 2674 من نزلاء السجون الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء.

فقد قام قطاع السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج ، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2674) نزيل.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم ، واستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تمّ تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.