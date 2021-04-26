وزير النقل أمام البرلمان : هناك 3200 عربة ركاب سكة حديد منها 2200 تصلح للعمل

قال وزير النقل كامل الوزير، إن أية شركات نتعاقد معها لجرارات السكك الحديدية،، نتعاقد معها على صيانة وقطع غيار 15 عام، حتى لانجد أنفسنا أمام مشكلة عطل في أي منها أو نقص قطع غيار ولكي، نضمن ألا تحدث أية طوارئ لمدة 15 عاما في تلك الجرارات الجديدة.

وأضاف كامل الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: قمنا باستيراد 110 جرار وإعادة تأهيل 41 آخرين، علما بأن الـ 110 جرار كانوا في عام كورونا فقط، وأنه لولا الضغط المستمر، والعلاقات مع الأمريكان لم نكن لنحصل على جرار واحد، وأن نحصل على هذا الكم في عام واحد، لهو زمن قياسي لايمكن تطبيقه في أي مكان في العالم.

واستطرد كامل الوزير: نخصص ورشة لكل نوع من أنواع الجرارات ليكتسب المهندسون خبرة في كل نوع من الأنواع، وأن كافة عربات الركاب الجديدة بها أحدث تكنولوجيا ضمانا لسلامة السيارات وتقديم خدمة متميزة.

واحتتم: كان هناك 3200 عربة ركاب، منها 2200 تصلح للعمل فقط، وأن مايقارب الألف عربة عطلانة على الطرق الجانبية دائما، وهو مالم يعد موجود حاليا عقب عمليات التحديث.