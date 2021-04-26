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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم The Father في بريطانيا

صدى البلد

تصدرت جوائز الأوسكار لعام 2021، اهتمامات الفنانين وصناع السينما في العالم، والتي جرى خلالها إعلان فوز فيلم المخرج فلوريان زيلر The Father بجائزة أفضل سيناريو معدل، متفوقا على منافسيه في قائمة الترشيحات على جوائز الأوسكار 2021  في نسختها الـ 93.


ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم الذي حصد بطله النجم المخضرم أنتوني هوبكينز على جائزة أفضل ممثل، في بريطانيا خلال شهر مايو المقبل.
 

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Nomadland الأكثر بحثا بعد حصوله على الأوسكار

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وحقق فيلم THE FATHER  الذي يقوم ببطولته المرشح للأوسكار السير أنتوني هوبكينز، نجاحا كبيرا هذا العام، وتدور قصته القوية المؤثرة حول أوضاع مرضى الزهايمر ومعاناتهم.
 

ويشارك في بطولة الفيلم أوليفيا كولمان التي ترشحت كأفضل ممثلة رئيسية ونال الفيلم ترشيحات كأفضل سيناريو مقتبس وتحرير صوت، ويمكن مشاهدته على منصة آبل تي في، وأمازون برايم.

عام 2021 Nomadland حفل الاوسكار أوليفيا كولمان أنتوني هوبكينز فلوريان زيلر أمازون برايم جوائز الاوسكار 2021 The Father اوسكار 2021

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