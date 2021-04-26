عرض فيلم The Father في بريطانيا

تصدرت جوائز الأوسكار لعام 2021، اهتمامات الفنانين وصناع السينما في العالم، والتي جرى خلالها إعلان فوز فيلم المخرج فلوريان زيلر The Father بجائزة أفضل سيناريو معدل، متفوقا على منافسيه في قائمة الترشيحات على جوائز الأوسكار 2021 في نسختها الـ 93.



ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم الذي حصد بطله النجم المخضرم أنتوني هوبكينز على جائزة أفضل ممثل، في بريطانيا خلال شهر مايو المقبل.





وحقق فيلم THE FATHER الذي يقوم ببطولته المرشح للأوسكار السير أنتوني هوبكينز، نجاحا كبيرا هذا العام، وتدور قصته القوية المؤثرة حول أوضاع مرضى الزهايمر ومعاناتهم.



ويشارك في بطولة الفيلم أوليفيا كولمان التي ترشحت كأفضل ممثلة رئيسية ونال الفيلم ترشيحات كأفضل سيناريو مقتبس وتحرير صوت، ويمكن مشاهدته على منصة آبل تي في، وأمازون برايم.