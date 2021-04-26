صحة سيناء تسجل إصابة شخصين ووفاة ثالث بـ كورونا خلال 24 ساعة

تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم عزلها بالمستشفيات 12 حالة، بعد تسجيل حالتي إصابة بكورونا بينما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم عزلها منزلي تحت إشراف طبي مباشر 174 حالة.

وسجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، تماثل 11 حالات للشفاء ، وحالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد ، ووفاة حالة بالفيروس خلال 24 ساعة ، على مستوى مراكز المحافظة .

وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن إجمالي الحالات التي تم رصدها منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء في ديسمبر 2019م، بلغ "388 حالة إيجابية، وقد

تماثل 2281 حالة للشفاء من الإصابة بالفيروس ، و145 حالة وفاة.

وتابع: "كما تم حجز 12 حالة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية ، كما تم حجز 174 حالة عزل منزلي ، لتلقي العلاج تحت إشراف طبي .



وأضاف طارق شوكة ، أن مركز اللقاح بمستشفي العريش العام ، يستقبل المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفي العريش العام ، وبلغ عدد من تلقوا اللقاح 700 حالة ومعظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.