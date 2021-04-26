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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. شباب لايف والسيرك القومى والليلة الكبيرة فى تاسع أيام "هل هلالك"

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يقدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات اليوم التاسع لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، فى الثامنة والنصف من مساء غد الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

 

وتعرض فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة من أشهر الأغانى لكبار نجوم الطرب يتغنى بها فريق شباب لايف برئاسة ماهر عبيد، وهم " عماد كمال وأحمد الأمير وعبدالله الجسمي"، إلى جانب مجموعة متنوعة ومتميزة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه .

 

كما يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

 

كما يقام ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، بمشاركة عدد من رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال الفنية لمظاهر الشهر الكريم   .

 

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور.

إيناس عبد الدايم رمضان فيروس كورونا وزيرة الثقافة مسرح صلاح جاهين التدابير الوقائية السيرك القومي هل هلالك

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