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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

حملات لصحة دمياط لمكافحة الحشرات الضارة

حملات لصحة دمياط
حملات لصحة دمياط لمكافحة الحشرات الضارة

قامت الإدارة العامة لمكافحة الامراض المتوطنة  بدمياط، برئاسة الدكتورة اميرة التطونجى مدير عام الادارة، وبالتنسيق مع رؤساء المجالس المدن والاحياء علي مستوي المحافظة بتنفيذ خطط المكافحة الأرضية والهوائية لكافة الحشرات الزاحفة والطائرة . وكذلك القوارض بانوعها الناقلة للأمراض من استخدام الرشاشات لمكافحة يرقات البعوض والذباب للقضاء على مصادر تكاثر الحشرات وذلك في الفترة الصباحية في كافة اماكن التوالد والتكاثر في المحافظة وايضا المكافحة الهوائية باستخدام اجهزة الضباب القضاء على الحشرات الطائرة صباحا ومساء وتوفير كافة المبيدات والاجهزة والمعدات والعاملين والفنيين.

 

تاتى تلك الحملة للحد من انتشار وتكاثر هذه الحشرات في موسمها من اول ابريل حتى اول يناير من كل عام .

 

ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، ان صحة دمياط تقوم بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للوقاية والحماية من الامراض حرصا منها على صحة المواطنين وتوفير مناخ صحي امن لهم .

 

وأكد ، انه يتم الرش والمكافحة حسب خطوط سير للأماكن المزدحمة بالسكان والتي يزيد بها الشكاوى وعلى سبيل المثال وليس الحصر منطقة السنانية وشطا بدمياط وبعض أماكن والسرو والزرقا وفارسكور و وتنفيذا لخطط موضوعة للمكافحة في جميع المدن والقرى بالمحافظة هذا بخلاف ايضا الخطة الموضوعة لحملة (ابرايل -مايو ٢٠٢١ )لمكافحة للقوارض والتي تبدأ من اول مايو واول اكتوبر من كل عام وتجهيز الطعوم والمعدات والاجهزة للقضاء على هذه الافة الخطيرة .

 

كما اوضح ان جميع التفاتيش بإدارة مكافحة القواقع وبالتنسيق مع ادارة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالادارة العامة للمتوطنة علي مستوي المحافظة (فارسكور كفرسعد -كفر البطيخ -الزرقا دمياط- )بالفحص الشامل الربيعي لجميع المجاري المائية لمكافحة القواقع الناقلة للبلهارسيا والفشيولا وعلاج المصاب منها بالمبيدات وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للقضاء علي البلهارسيا بحلول عام٢٠٢٢وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

 

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