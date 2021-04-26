صفقة الأهلي المنتظرة .. إنبي يحسم موقفه من كريم فؤاد

أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، أن ناديه لم يحسم موقفه من تفعيل بند شراء كريم فؤاد، من نادي النجوم، من عدمه.

وكانت الأيام الماضية شهدت ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

ويحق لانبي تفعيل بند شراء كريم فؤاد، من نادي النجوم، بعد نهاية إعارته في نهاية الموسم الجاري، مقابل 15 مليون جنيه.

وقال عبدالناصر محمد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس " :" نادي النجوم هو من يملك حق بيع كريم فؤاد، من حق انبي الاحتفاظ به مقابل سداد مبلغ مالي لنادي النجوم، ندرس هذا الأمر، لكن الأمور غير واضحة، هل نستطيع توفير المبلغ أم لا، لا يوجد أي قرار بعد".



وأوضح "عقد كريم فؤاد مع النجوم يتيح للنادي تسويقه خارجياً، إدارة نادي النجوم محترفة".

