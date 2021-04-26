السيارات الصينية تطيح بالأمريكية و تهزم ايلون ماسك و تيسلا

سيارات كهربائية صينية في الطريق

تشهد صناعة السيارات في الفترة الحالية تباينا شديدا في القيم السوقية للشركات المنتجة للسيارات خصوصا بعد هيمنة الصين علي المشهد و طرح سيارات كهربائية فارهة، كما شهد السوق في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في القيمة السوقية لشركات صناعة السيارات الكهربائية.

وكانت اخر هذه الشركات هي شركة Evergrande NEV الصينية، والبالغ قيمتها حالياً 87 مليار دولار مما يجعلها أكثر قيمة من جنرال موتورز أو فورد الامريكية.

ومن المرجح ان يكون سبب ارتفاع سعر شركة Evergrande NEV الصينية هو ثراء مالكها أو وعده بهزيمة إيلون ماسك و سيارات تيسلا الكهربائية ، حيث قال الملياردير الصيني هوي كا يان أنها ستكون قادرة على إنتاج ما بين 500 ألف ومليون سيارة كهربائية سنوياً بحلول مارس 2022.

ومن المنتظر أن تطرح شركة Evergrande NEV الصينية سياراتها للجمهور عام 2022 مع وجود موديل في كل قطاع سيارات، وهو ما تحديا للأعراف الصناعية خاصة لأولئك الذين يحاولون تأسيس علامتهم التجارية، حيث يكشفون عن سياراتهم على فترات متباعدة، وقد تم اتهام الشركة بتقديم مطالب لا هوادة فيها من موظفيها، ويقترح مراقبو الصناعة أنها يجب أن تخطي خطوات الإنتاج الضرورية.

واستعانت Evergrande NEV الصينية بمصادر خارجية للبحث والتطوير في سياراتها الجديدة مثل ماجنا الكندية، ويعد التعاقد مع مصممين ومهندسين من الخارج امراً غريباً بالنسبة لشركة كشفت للتو عن تسعة سيارات في وقت واحد تحت علامتها التُجارية “هينجشي” والتي تُنافس في كافة الفئات بأسعار تتراوح من 80,000 يوان صيني اي حوالي 193.000 جنيه و هو سعر اعتيادي و رخيص نوعا ما وهو ما سيجعل الشركة تحقق مبيعات مذهلة لم تشهدها شركة سيارات اخري من قبل.