إصلاح العلاقات.. الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة السعودية بشأن مقتل جمال خاشقجي

أعربت تركيا، اليوم الاثنين، عن أملها في إنهاء المقاطعة مع المملكة العربية السعودية، معلنة احترامها لقرار المملكة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين: "نبحث سبل إصلاح العلاقات مع السعودية بأجندة أكثر إيجابية".

وأضاف قالين في تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية: "نحترم قرار المحكمة السعودية بشأن مقتل خاشقجي"، قائلا "لديهم محكمة أجرت محاكمات.. اتخذوا قرارا وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في سبتمبر الماضي، صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال خاشقجي، وصلت المدد الإجمالية لها إلى 124 سنة.

وأكدت أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاماً بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

كما أعرب المسؤول التركي عن أمله في إنهاء المقاطعة السعودية، وذلك في إشارة إلى مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية، نفذها رجال أعمال سعوديون العام الماضي، الأمر الذي تسبب في خفض قيمة التجارة بنسبة %98.