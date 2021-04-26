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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بلع لسانه.. تفاصيل مصرع طالب صيدلة خلال مباراة كرة قدم في الزقازيق

صدى البلد

حالة من الحزن سادت بين أهالي قرية "المؤانسة" التابعة للوحدة المحلية بقرية سنجها في كفر صقر بالشرقية وذلك عقب وفاة "طه محمد السيد" الطالب بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، والذي لقي مصرعه عقب ابتلاع لسانه أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم مع أصدقائه.

 

وأكد عدد من أهالي القرية، أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة العطرة فهو أصغر أشقائه وتوفي والده منذ حوالي 8 سنوات ودائما مشهود لأشقائه وله بحسن التربية والخلق الحسن والحفاظ علي الصلاة .

بلع لسانه.. مصرع شاب في مباراة لكرة القدم بالشرقية

واستكمل "أحمد" أحد جيران الفقيد، إنه كان من المتفوقين في الثانوية العامة والتحق بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق لتحقيق حلمه بالرغم من حصوله علي مجموع يؤهله للإلتحاق بكليه الطب البشري.

وعن اللحظات الأخيرة في حياة الفقيد، أكد "أحمد" أن طه مثله مثل معظم شباب القرية يحبون لعب كرة القدم ويقومون بحجز أحد ملاعب النجيل الصناعي وخلال المباراة سقط "طه" أرضا ليفارق الحياة وعقب نقله إلي المستشفي تبين إنه ابتلع لسانه .

 

وتعود الواقعه عندما لقي شاب مصرعه سقط علي أرضية الملعب خلال لعب مبارة كرة قدم بإحدي الدورات الرمضانية بدائرة مركز كفر صقر وتم نقله إلي مستشفي كفر صقر وتبين حدوث وفاته نتيجة إبتلاع لسنه في الدورة الدموية أدي إلي الوفاة.

 

فيما تلقي اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير امن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغا من مستشفي كفر صقر صقر بوصول "طه محمد السيد" جثة هامدة الي المستشفي .

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية انه اثناء مشاركه الشاب في لعب مبارة كرة قدم بإحدي الدورات الرمضانية سقط مغشيا عليه نتيجة إبتلاع لسانه وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

وعلي جانب أخر فقد لقي شاب مصرعه، أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام نزلة كوبري "الأشراف" بطريق "ميت غمر – الزقازيق" بدائرة مركز شرطة الزقازيق وجاري تحرير المحضر اللازم.

 

 تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى "الزقازيق" العام، تفيد وصول "وائل. ج" 35 سنة، مُقيم بقرية "ميت أبو خالد" التابعة لدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثة هامدة.

 

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة أمام نزلة كوبري "الأشراف" بطريق "ميت غمر – الزقازيق" صدمه القطار وأدوى بحياته.

 

تم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي وجاري تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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