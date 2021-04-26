يابني إهدى بقى.. محمد هاني يفقد أعصابه ويضرب رامز جلال .. فيديو

وقع محمد هاني لاعب النادي الأهلي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز عقله طار " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.

واستمر رامز جلال، في محاولة إحداث حالة من التوتر والفزع لدى محمد هاني داخل كبسولة مقلب رامز عقله طار.

ورش رامز جلال، المياه باستمرار على محمد هاني داخل كبسولة المقلب، وفقد محمد هاني أعصابه وضرب رامز جلال قائلا:" يابني بس بقى اهدى بقا".



ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.