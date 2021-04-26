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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تفرض إغلاقا شاملا لمواجهة كورونا

تركيا تفرض إغلاق
تركيا تفرض إغلاق شامل لمواجهة كورونا

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، فرض إغلاق شامل لمدة 19 يوما، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض إغلاق تام اعتبارا من يوم الخميس 29 إبريل الجاري، حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو المقبل.

 

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في تركيا، حيث حذرت نقابة الأطباء الاتراك من تردي الأوضاع في المستشفيات الحكومية بالعاصمة أنقرة.

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وباتت تركيا على رأس قائمة الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي المصابين 4 ملايين و629 ألفاً و969 حالة.

 

فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا لى 38 ألفاً و358 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 4 ملايين و73 ألفاً و644 حالة.

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