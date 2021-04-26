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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من فايزر.. طرح أول دواء لـ علاج فيروس كورونا في هذا الموعد.. تفاصيل

صدى البلد

بعد رحلة بحث طويلة عن علاج لمقاومة كورونا، قد يكون العقار التجريبي عن طريق الفم لشركة "فايزر"، الذي سيكون أول دواء مصمم خصيصًا لوقف فيروس كورونا  "كوفيد-19" ، متاحًا بحلول نهاية هذا العام.

وتنتمي الحبة المضادة للفيروسات إلى فئة العقاقير التي تعرف باسم مثبطات الأنزيم البروتيني وتعمل عن طريق تثبيط إنزيم يستخدمه الفيروس لعمل نسخ منه، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُعرف الدواء باسم PF-07321332، وسيتم وصف الدواء للمرضى عند أول علامة للإصابة بفيروس كورونا، وتم تقسيم التجربة إلى ثلاث مراحل ، وتستمر لمدة 145 يومًا ، ما يعني أنه من المقرر أن تنتهي في منتصف يوليو.

تنتهي المرحلة الأولى في مايو، وفي حالة إجراء تجارب أكبر ، يمكن توزيع الدواء على المستشفيات ومكاتب الأطباء بحلول خريف عام 2021.

ويعد تطوير عقاقير أمراض الجهاز التنفسي أمرًا صعبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الجرعات يجب أن تكون عالية بما يكفي حتى يصل الدواء إلى عمق الرئتين ولكن ليس مرتفعًا حتى لا تكون سامة.

كان البحث عن العلاجات أبطأ لأن الحكومة الأمريكية أعطت الأولوية للقاحات في البداية، ولم يكن حتى نهاية أبريل 2020 ظهر أول علاج لـ كوفيد -19 فائدة في دراسة كبيرة برعاية الحكومة.

لا يزال هذا الدواء - remdesivir ، الذي تم بيعه باسم Veklury هو الدواء الوحيد المعتمد لـ COVID-19 في الولايات المتحدة ، على الرغم من أن البعض الآخر مسموح به للاستخدام في حالات الطوارئ.

كما تُجرى التجربة في موقعين تابعين لشركة Pfizer ، أحدهما في نيو هافن ، كونيتيكت ، والآخر في بروكسل بلجيكا.

فيروس

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