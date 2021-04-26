عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن خطتها لتوزيع 60 مليون جرعة غير مستخدمة من لقاح أسترازينكا على دول العالم

لقاح استرازينكا
لقاح استرازينكا

أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين ، أن الولايات المتحدة ستبدأ في مشاركة مخزونها الكامل من لقاحات استرازينكا ضد كورونا - كوفيد 19 مع العالم، بمجرد إجازة مراجعات السلامة الفيدرالية، مع توقع إتاحة ما يصل إلى 60 مليون جرعة للتصدير في الأشهر المقبلة.

 

ورفض مسؤولو البيت الأبيض الإفصاح عن المكان الذي ستذهب إليه الجرعات ، وقالت السكرتيرة الصحفية جين بساكي إن مبادرة تقاسم الجرعة الأمريكية في "مراحل التخطيط".

البيت الأبيض يكشف تفاصيل أول رحلة خارجية لبايدن منذ توليه الرئاسة

وتتوسع هذه الخطوة بشكل كبير في عمل إدارة بايدن الشهر الماضي لمشاركة حوالي أربعة ملايين جرعة من اللقاح مع المكسيك وكندا. 

 

ويتم استخدام لقاح استرازينكا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ولكن لم يتم ترخيصه بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

 

وطلبت كل من المكسيك وكندا جرعات إضافية ، لكن لم يتم إعطاؤهما إجابة. وبغض النظر عن ذلك، فإن المساعدة لن تأتي على الفور، وفقا لـ البيت الأبيض، اليوم الاثنين.

 

وقالت السكرتير الصحفي، جين بساكي: "فقط لكي أكون واضحًا، في الوقت الحالي، ليس لدينا أي جرعات متاحة من استرازينكا".

 

ولدى الولايات المتحدة حوالي 10 ملايين جرعة من استرازينكا تم ملؤها وإنهاؤها، ولكن لم يتم فحصها بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

 

ومن المقرر الانتهاء من 50 مليونا أخرى في مايو أو يونيو، وسيتعين على هؤلاء أيضًا الخضوع لاختبارات السلامة.

رئيس البيت الأبيض لـ كرة القدم.. من هو فلورنتينو بيريز صاحب ثورة التغيير الأوروبية

في غضون ذلك ، قالت إدارة بايدن إنها سترسل "المواد الخام" للقاحات وغيرها من العلاجات والمساعدات إلى الهند، التي ينفد الأكسجين في مستشفياتها ، وقد لقحت 10 في المائة فقط من سكانها.

 

لم يشر مسؤولو بايدن إلى ما إذا كانوا سيرسلون جرعات اللقاح نفسها إلى الدولة التي دمرها فيروس كوفيد أم لا.

 

ويشعر البيت الأبيض بشكل متزايد بالاطمئنان بشأن توفير اللقاحات الثلاثة التي يتم إعطاؤها في الولايات المتحدة ، خاصة بعد استئناف جرعة جرعة واحدة من جونسون آند جونسون خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

وتعرضت الولايات المتحدة أيضًا لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة لمشاركة المزيد من إمدادات اللقاح مع العالم ، حيث تعاني دول مثل الهند من طفرات مدمرة للفيروس بينما تكافح دول أخرى للوصول إلى الجرعات اللازمة لحماية السكان الأكثر ضعفاً.

 

أمريكا البيت الأبيض الولايات المتحدة كورونا بايدن كرة القدم لقاحات دول العالم كوفيد 19

موضوعات متعلقة

بعد اعتراف بايدن بمذبحة الأرمن .. العلاقات التركية الأمريكية في دائرة الضوء مرة أخرى

ممرضة استبدلتها بمحلول ملح .. الشرطة الالمانية تحقق في ضياع جرعة لقاح فايزر

تعاقد جنوب إفريقيا على ملايين من جرعات لقاح جونسون الأمريكي ينقذ شركة تبرعات لحملة رامافوزا

المغرب ينتقد إسبانيا بسبب مساعدة طبية قدمتها لزعيم جماعة انفصالية

المجلس العسكري في تشاد: لا تفاوض مع المتمردين

ترشيحاتنا

مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تضبط تزوير وتلاعب في منشأ 3 سيارات

كامالا هاريس: علينا الاستعداد للوباء القادم بعد كورونا

البيت الأبيض: ليس لدينا تأكيد عن تفاصيل قمة بايدن وبوتين

ربنا خلقني بشعري.. تصريحات مثيرة لـ سماح أنور عن الحجاب ..فيديو

دعاء ليلة النصف من رمضان .. أدعية مستجابة رددها الآن

بيهاجمنى .. شريف إكرامي: لو رديت علي شوبير بـ إيموشن حب هبقي ببالغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من فايزر.. طرح أول دواء لـ علاج فيروس كورونا في هذا الموعد.. تفاصيل

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن الوضع الوبائي في الهند

أستاذ أوبئة يكشف تفاصيل موعد انكسار الموجة الثالثة من كورونا فى مصر

لدفاعه عن الوزيرة.. طرد مندوب وزارة الصحة من لجنة بمجلس النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ