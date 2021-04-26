أمريكا تعلن خطتها لتوزيع 60 مليون جرعة غير مستخدمة من لقاح أسترازينكا على دول العالم

أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين ، أن الولايات المتحدة ستبدأ في مشاركة مخزونها الكامل من لقاحات استرازينكا ضد كورونا - كوفيد 19 مع العالم، بمجرد إجازة مراجعات السلامة الفيدرالية، مع توقع إتاحة ما يصل إلى 60 مليون جرعة للتصدير في الأشهر المقبلة.

ورفض مسؤولو البيت الأبيض الإفصاح عن المكان الذي ستذهب إليه الجرعات ، وقالت السكرتيرة الصحفية جين بساكي إن مبادرة تقاسم الجرعة الأمريكية في "مراحل التخطيط".

وتتوسع هذه الخطوة بشكل كبير في عمل إدارة بايدن الشهر الماضي لمشاركة حوالي أربعة ملايين جرعة من اللقاح مع المكسيك وكندا.

ويتم استخدام لقاح استرازينكا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ولكن لم يتم ترخيصه بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وطلبت كل من المكسيك وكندا جرعات إضافية ، لكن لم يتم إعطاؤهما إجابة. وبغض النظر عن ذلك، فإن المساعدة لن تأتي على الفور، وفقا لـ البيت الأبيض، اليوم الاثنين.

وقالت السكرتير الصحفي، جين بساكي: "فقط لكي أكون واضحًا، في الوقت الحالي، ليس لدينا أي جرعات متاحة من استرازينكا".

ولدى الولايات المتحدة حوالي 10 ملايين جرعة من استرازينكا تم ملؤها وإنهاؤها، ولكن لم يتم فحصها بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ومن المقرر الانتهاء من 50 مليونا أخرى في مايو أو يونيو، وسيتعين على هؤلاء أيضًا الخضوع لاختبارات السلامة.

في غضون ذلك ، قالت إدارة بايدن إنها سترسل "المواد الخام" للقاحات وغيرها من العلاجات والمساعدات إلى الهند، التي ينفد الأكسجين في مستشفياتها ، وقد لقحت 10 في المائة فقط من سكانها.

لم يشر مسؤولو بايدن إلى ما إذا كانوا سيرسلون جرعات اللقاح نفسها إلى الدولة التي دمرها فيروس كوفيد أم لا.

ويشعر البيت الأبيض بشكل متزايد بالاطمئنان بشأن توفير اللقاحات الثلاثة التي يتم إعطاؤها في الولايات المتحدة ، خاصة بعد استئناف جرعة جرعة واحدة من جونسون آند جونسون خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعرضت الولايات المتحدة أيضًا لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة لمشاركة المزيد من إمدادات اللقاح مع العالم ، حيث تعاني دول مثل الهند من طفرات مدمرة للفيروس بينما تكافح دول أخرى للوصول إلى الجرعات اللازمة لحماية السكان الأكثر ضعفاً.