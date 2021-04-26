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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول حادث من نوعه خلال عام.. زوارق إيران تتحرش بسفن البحرية الأمريكية |فيديو

سفن البحرية الامريكية
سفن البحرية الامريكية تتعرض للتحرش من قبل زوراق ايرانية

قال مسئولون في البحرية الأمريكية، إن مجموعة من الزوارق التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحرشت بـ سفينتين أمريكيتين لخفر السواحل في وقت سابق من الشهر الجاري في الخليج العربي، وهو أول حادث من نوعه خلال عام.

 

ووقع الحادث في 2 أبريل، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وإيران أنهما ستجريان مفاوضات لتجديد الاتفاق النووي متعدد الأطراف لعام 2015، حيث بدأت تلك المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر في فيينا، ولم يتم الكشف عن الحلقة من قبل.

 

وأكد مسئولو البحرية الأمريكية أن 3 سفن هجومية سريعة وسفينة واحدة تعرف باسم Harth 55، وهي سفينة دعم ثنائية الهيكل يبلغ ارتفاعها 180 قدمًا، اجتاحت سفينتي خفر السواحل أثناء قيامهما بدوريات في المياه الدولية في الجزء الجنوبي من الخليج العربي.

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وقال المسئولون إن السفينة الأكبر عبرت مرارًا وتكرارًا أمام أقواس السفينتين الأمريكيتين، مونوموي ورانجيل، على بعد 70 ياردة. 

 

وقال مسئولون في البحرية إن ذلك أجبر رانجل على القيام بمناورات دفاعية لتجنب الاصطدام، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

 

وأصدرت أطقم الطائرات الأمريكية إنذارات متعددة على مدى ثلاث ساعات فيما استمرت السفن الإيرانية في الرنين عليها. 

 

ورد طاقم Harth 55 على الاستفسارات اللاسلكية من جسر إلى جسر لكن السفينة واصلت المناورات غير الآمنة، حسب قول القائد، ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأسطول البحري الخامس الذي يشرف على المنطقة ولم يتضح ما نقلته الطواقم الإيرانية عبر الراديو.

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وبعد ما يقرب من ثلاث ساعات من إصدار الولايات المتحدة للتحذيرات وإجراء مناورات دفاعية ، قامت سفن الحرس الثوري الإيراني بالمناورة بعيدًا عن السفن الأمريكية وفتحت مسافة بينها، وفقا لـ بيان ريباريتش.

 

واُعتُبرت حادثة 2 أبريل "غير آمنة وغير مهنية" ، وهو مصطلح يستخدمه الجيش الأمريكي لوصف المواقف التي تطير فيها عادة سفن أو طائرات دولة أخرى على مقربة بشكل خطير. 

 

وكان هذا الحادث مختلفًا عن معظم الحوادث الأخرى.. ففي الماضي، تم استخدام زوارق الهجوم السريع الإيرانية فقط لتجميع السفن الحربية الأمريكية، وليس واحدة كبيرة مثل Harth 55.

 

وأجرى الإيرانيون بشكل روتيني مثل هذه المناورات باستخدام قوارب سريعة صغيرة لمدة عامين على الأقل ، ثم توقفوا في عام 2018 عن إجراء مثل هذه العمليات وكان المسؤولون الأمريكيون في حيرة من أمرهم لتفسير السبب، ومنذ ذلك الحين، استأنفوا المضايقات من حين لآخر. 

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وآخر حادثة قام فيها زورق إيراني بمناورة غير آمنة وغير مهنية ضد سفينة أمريكية كانت في أبريل 2020 وفقا لمسئول أمريكي.

 

عادة ما يكون المسؤولون الأمريكيون غير متأكدين إلى أي درجة يتم توجيه مثل هذه الحوادث من قبل طهران أو نتيجة لقادة سفن مارقة يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني وأخذوا مبادرتهم الخاصة.

 

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، ظهر شريط مسرب سُمع فيه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوضح أن الحرس الثوري الإيراني غالبًا ما يخرب جهود طهران، ويأخذ الأمور بأيديهم بسبب مخاوف وزارة الخارجية أو الحكومة.
 

وقال مسئولون إن مثل هذه الإجراءات "تزيد من مخاطر سوء التقدير والاصطدام" ، ولا تتفق مع قواعد المواثيق الدولية المعترف بها ، وقواعد الطريق للملاحة البحرية.

 

وأضافوا "تستمر القوات البحرية في توخي اليقظة ويتم تدريبها على التصرف بطريقة احترافية، بينما يحتفظ ضباطنا بالحق الطبيعي في التصرف دفاعًا عن النفس ".

 

وتعد سفن خفر السواحل جزءًا من وحدة خفر السواحل التي تعمل خارج الولايات المتحدة ويتم تعيينها في فرقة العمل 55 التابعة للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية.

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