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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات SUV داخل السوق الإماراتي لـ موديلات 2021| صور

افضل 5 SUV سيارات
افضل 5 SUV سيارات داخل السوق الاماراتي لـ موديلات 2021| صور

تطرح كبرى شركات تصنيع السيارات العديد من الطرازات المختلفة، و التي تأتي من بينها الإصدارات الرياضية متعددة الاستخدام و التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، و قد قابلت هذه الفئة ترحيب كبير في مختلف الأسواق العالمية، نسبة إلى مساحتها الداخلية العائلية، و ارتفاعها المناسب على الطريق، إلى جانب التجهيزات الداخلية و التي تختلف بين شركة و اخرى.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل 5  سيارات SUV داخل السوق الاماراتي لـ موديلات 2021.

1 – اوبل كروس لاند موديل 2021 

 

تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية، بينما تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصان، مع 205 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل   ENJOY 2021محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 69,900 درهم.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل INNOVATION 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 74,900 درهم.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل ULTIMATE79,900 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر  79,900 درهم

2 – رينو كليوس موديل 2021 

 

تقدم هذه النسخة داخل دولة الامارات عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 170 حصان، و 233 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تتراوح بين 185 إلى 199 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي النقلات من طراز CVT، بينما تمتلك قدرة تسارع تجعلها تنطلق من 0 لـ 100 خلال 9.5 ثانية.

 

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو كليوس موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل PE 2021 محرك 2500 سي سي بسعر  85,575 درهم.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل PE 4WD 2021 محرك 2500 سي سي بسعر      89,040 درهم.

 

الفئة الثالثة أتوماتيك موديل LE 4WD 2021       محرك 2500 سي سي بسعر      114,345 درهم.

3– نيسان كيكس 

 

تحتوي نيسان كيكس على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصان، و 149 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة اوتوماتيكي، و سرعة قصوى تبلغ 180 كم/ساعة، بينما تتسارع السيارة من نقطة السكون حتى تصل لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

 

و يبلغ سعر السيارة نيسان كيكس موديل 2021 بقيمة :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل S 2021  محرك 1600 سي سي بسعر59,900 درهم.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  SV 2021محرك 1600  سي سي بسعر 69,900 درهم.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SL 2021      محرك 1600 سي سي بسعر 79,500 درهم.

4 – اوبل جراند لاند 

 

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 163 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكي النقلات، مما يجعله يتارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تبلغ 9.4 ثانية.

 

و يبلغ سعر السيارة اوبل جراند لاند موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ENJOY 2021   محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 89,900 درهم.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل INNOVATION 2021 محرك 1600سي سي تيربو بسعر 99,900 درهم.

5 – بيجو 3008 موديل 2021 

 

تأتي بيجو 3008 موديل 2021 بمحرك سعة 1600 سي سي من 4 اسطوانات، بقوة 165 حصان، مع 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكي الحركة من 6 سرعات، و تبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6 لتر لكل 100 كم، قوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 8.9 ثانية.

 

و يبلغ سعر السيارة بيجو 3008 موديل 2021 بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر  94,900 درهم.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل   LPVALLURE 2021محرك 1600 سي سي بسعر 109,900 درهم.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT LINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 124,900 درهم.

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