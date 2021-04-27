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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحمد لله.. يوسف أوباما يحتفل بفوز الزمالك عبر فيسبوك

صدى البلد

احتفل لاعب نادي الزمالك يوسف اوباما بفوز النادي في مباراة اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

ونشر يوسف أوباما صورا عديدة تجمعه بلاعبي فريق الزمالك، واحتفاله عقب تسديد الجول الأول في شباك البنك الأهلي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 17 في بطولة الدوري الممتاز.

 

وعلق يوسف أوباما علي الصور كاتبًا: "الحمد لله".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين ليوسف أوباما كالآتي:

 

  • والله العظيم انتوا النهاردة كنتوا رجالة وقد المسؤولية وبتلعبوا بمهارة كبيرة بجد تستحقوا الفوز وعقبال كل ماتش بإذن الله
  • شابووووووو ليكو فرحتونا والله استمرو علي العظمه دى وربنا معاكو يارب
  • مبروك الفوز ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله
  • انت افضل صانعي الالعاب في مصر

 

وحصد نادي الزمالك ثلاث نقاط هامة فى رحلة الفوز بـ لقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 5 مواسم على التوالي، بالفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما فى إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من المسابقة.

 

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 39 فى صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.

 

https://www.facebook.com/youssef10obama/posts/311622356995537
نادي الزمالك يوسف أوباما البنك الاهلي الجولة 17 بطولة الدوري الممتاز

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