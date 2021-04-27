مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 14.. المخابرات العامة المصرية ترصد مخططي الفوضى الخلاقة

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الثالثة عشرة لمسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشر لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت الحلقة الرابعة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، بتفاجئ دينا ابو زيد (هند صبري) بتواجد سيف العربي (احمد عز) في منزلها متسللا، ويحاول اخذ تعاطفها بعدما شده الشوق لها، ويتبادلان العتاب ولكنها ترفض الانصياع لمشاعرها رغم حبها الشديد له.



ويقوم المذيع محمود نصر (محمود البزاوي) بعمل لقاء مع دكتور سعيد خليل (احمد حلاوة) داخل مركز الجبارتي، وتأتي دينا ابو زيد، إلى المركز بعد انتهاء اللقاء، ويتفاجئ المذيع إن معد البرنامج وائل يعرف دينا جيدا.

يشك محمود نصر، في معد البرنامج بانه تايع لجهاز امن الدولة، ولكن وائل ينفي له ذلك، في الوقت الذي يطلب فيه سعيد خليل، من دينا حضور سمينار تابع للمركز ولكنها تخبره انها سوف تاخذ راي مدير المنظمة اولا.

تتوصل المخابرات العامة المصرية، إلى تطورات جديدة لحراك التغيير، الذي تم تدشين موقع له وتحويل السيرفر الخاص به لاحد الدول المعادية لمصر، بينما يتخالف ضياء اليماني رئيس حزب المستقبل، مع الإخوان.



يقوم محمود نصر، بتكليف عبدالرحمن للسفر خارج مصر للتدريب على التغيير اللا عنيف، والمخططات المحاكة لمصر، في الوقت الذي يتواصل فيه عبد الرحمن مع المخابرات العامة المصرية، من خلال الضابط اكرم (نضال الشافعي) الذي يخبره إنه سوف يتم إعداده لهذه المهمة جيدا.



وتتوصل المخابرات المصرية إلى مقر الاجتماعات السري المتربصين بمصر (سيف هاوس) ويقومون بتصوير هؤلاء المخططين لحراك الفوضى الخلاقة داخل مصر، ومن ابرز هؤلاء هو ريكاردو الذي يتبع حركات صهيونية، وتختتم احداث الحلقة الرابعة عشر لمسلسل هجمة مرتدة.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.