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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«السياحة» توافق على إصدار 563 تصريحا لسائقي المركبات في البحر الأحمر

وزير السياحة
وزير السياحة

وافقت وزارة السياحة والآثار على استخراج كارنيهات وتصاريح عمل لـ563 سائقا بمحافظة البحر الأحمر من خلال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالمحافظة بعد الحصول على الدورة التدريبية المتخصصة وموافقة الوزارة والجهات الامنية بعد تقدم الشركات بطلبات استخراج التصاريح للسائقين.

 

كان النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إلى وزير السياحة بشأن تضرر شركات السياحة العاملة في مجال النقل السياحي بالبحر الأحمر من عدم استخراج تصاريح أو كارنيهات وزارة السياحة لسائقي المركبات السياحية.

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فيما طالب عدد من سائقي المركبات السياحية بالبحر الأحمر أن يكون كارنيه سائق النقل السياحي كارنيه حر غير مرتبط بشركة نقل سياحي معينة لأن السائق لو ترك العمل بالشركة وانتقل لشركة أخرى لا يتم الاعتراف بالكارنيه مع أنه ساري العمل ويتم تغريم السائق ماليًا بغرامة كبيرة دون وجه حق، .

 

وذلك في ظل ظروف توقف عدد من شركات النقل عن العمل، وأن عدم ربط كارنيه السائق بشركة نقل سياحي معينة طالما أن السائق أخد الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة السياحة.

البحر الأحمر الغردقة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وزارة السياحة عمر حنفى اخبار المحافظات اخبار البحر الاحمر

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