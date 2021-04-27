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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سر تكرار فبأى آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن.. مفكر إسلامي يجيب

محمد داود
محمد داود

قال الدكتور محمد داود المفكر الإسلامي إن من لطائف التعبير القرآني بل من دقة الكلمة القرانية، بيان أن القرآن وإن بدى لك إن به آيات أو الجمل أو الكلمات مكررة فهو تكرار ظاهري لمن لا يدركون المعنى الدقيق.

 

وأضاف محمد داود أن كثير من الناس يسألون عن سورة الرحمن كيف يتكرر “فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ” 31 مرة، كان يكفي مرة أو اثنين فما السبب؟ وهنا يجيب العلماء المتخصصين فى المعاني القرآنية والدلالات القرآنية أنه لما تعددت وتنوعت النعم في سورة الرحمن، وجب التذكير بعد كل نعمة، لأن معنى “فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ” التذكير بهذه النعمة، كأن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بعد كل نعمة جديدة من نوع جديد، فهل تستطيع أن تكذبها.

 

وأضاف المفكر الإسلامي أن الله سبحانه ، وتعالى يقول لك هل تكذب هذه النعمة فإن كذبت واحدة منها النعمة فهل ستكذب الباقي، فهذا ليس تكرارا إنما وجب التذكير بعد كل نعمة لما تنوعت النعم وتعددت.

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ونوه خلال تقديمه برنامج «روائع البيان القرآني»، على موقع «صدى البلد» إلى أنه إذن لا يوجد بذلك تكرار فى السورة وإنما ما يوجد هو تذكير واجب بعدما تعددت النعم وتنوعت.

 

وأوضح أنه قد يترتب على هذا سؤال آخر وهو أن آية {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ} تتحدث عن العذاب، فكيف يكون التذكير بالنعمة بعد آية عذاب، فهل النار والعذاب نعمة لكى يأتى بعدها التذكير “فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ”؟ نعم نعمة،لأنها من قبيل التحذير من ذلك الشيء حتى لا نعمل بالأسباب المؤدية إليه فننجو.

 

وضرب المفكر الإسلامي محمد داود مثالا على ذلك قائلا عندما يخبرك الطبيب بأن عليك ألا تكثر من أكل السكر والملح لأن فيهما خطورة عليك، فهو ينبهك أنك من ممكن أن تموت بسبب الإسراف في أكل هذه الأنواع من الأطعمة، فهل هو بذلك يريد بك ضررا؟! لا.. فالحكمة العقلية تقول من حذرك من الشر قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك.

 

وأكد أن الله سبحانه وتعالى يذكر النار حتى لا يدخل الناس النار، وإنما يحذرهم من أن يفعلوا الأعمال المؤدية إلى النار فيتجنبوها، وهذا من باب التذكير وهو نعمة ، وهذا من لطائف التعبير القرآني.

 

صدى البلد محمد داود روائع البيان القرآني الرحمن لطائف التعبير القرآن تعدد النعم تنوع النعم

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