شوقي علام: الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على الصيام.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إنه على المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها نتيجة العذر الشرعي بعد رمضان.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج كتب عليكم الصيام مع الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية صدى البلد أن الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على الصيام لأن الإنسان يكون غير مدرك.

وتابع مفتي الديار المصرية أن المرأه لديها رقة في استقبال التكليف الشرعي مؤكدا أنه لديها اهتمام كبير باستقبال شهر رمضان.

وأشار علام أن معظم الأسئلة والإستفسارات التي ترد على دار الإفتاء تكون من النساء.