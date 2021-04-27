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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على نفقته الخاصة.. ملك الأردن يتبرع بتجديد فرش المسجد الأقصى

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

قدم مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، فضيلة الشيخ "محمد عزام" الخطيب، اليوم الثلاثاء، الشكر للملك عبدالله الثاني، على تبرعه بتجديد فرش المسجد القبلي والصخرة المشرفة في الأقصى المبارك، على نفقته الخاصة.

وقال الخطيب في تصريح صحفي، إن التبرع الملكي، جاء خلال "تشرُّفنا بلقاء جلالته اليوم والذي ضم ممثلين عن أوقاف وكنائس القدس".

وأضاف: "تشرفنا في هذا اليوم المبارك بمقابلة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وتبرع تبرعا كريما بتجديد فرش السجاد في المسجد القبلي والصخرة المشرفة في الأقصى المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يكون هذا التبرع في ميزان حسناته وأن يحفظه ويديمه ذخرا لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

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وكان الخطيب، وخلال حديثه في لقاء الملك مع ممثلي مجلسي أوقاف وكنائس القدس، قد أعرب عن تقديره للملك عبدالله على إعفاء مستأجري عقارات الأوقاف من أجرة العام الماضي، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد الإحالة على التقاعد لموظفي دائرة الأوقاف، فضلا عن المكارم الهاشمية التي نفذت في كنيسة القيامة وغيرها من المؤسسات المقدسية.

يشار إلى أن الملك عبدالله، تبرع على نفقته الخاصة، بفرش السجاد في المسجد الأقصى بجميع مصلياته ومساجده، في العامين 2011 و 2015.

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