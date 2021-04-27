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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هاني شنودة: والدي كان حكيما.. وورثت الموهبة الموسيقية من والدتي

صدى البلد

كشف الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة ونشأته، مؤكدا ان والده كان ذا شخصية حكيمة تتميز بالهدوء والرصانة، لكن أنا كنت عنيدا جدا وعندي هدف “عايز أوصل له”، لذلك رفضت الالتحاق بكلية الصيدلة وفضلت دخول كلية التربية رغم أنف أعمامي الذين رفضوا دخولي المجال الفني.

 

وتابع شنودة خلال  حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ورثت الموهبة الموسيقية من والدتي لكن لما سمعت صوتي كانت دايما تقولي كفاية بقى صوتك نشاز.. ولم تتخيل نجاحي الذي وصلت إليه الآن.

 

وأضاف الموسيقار هاني شنودة: والدتي كانت تعشق الموسيقى وتغني لأم كلثوم، لافتا الى أن زوجته قالت له حين لحن أغنية "علموني عنيكي" والتي غناها محمد منير، إنها أغنية "وحشة"، ونصحته بعدم عرضها على الكينج في ذلك الوقت.

 

هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالى ظهور العديد من الفرق الغنائية.


اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أول ألبوماته (علموني عنيكي). 


كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.
https://www.youtube.com/watch?v=brZWWcB5hhE

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