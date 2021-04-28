ولي العهد السعودي: لن نعتمد على النفط مجددًا وحققنا معظم أهداف رؤية 2030.. مصالحنا مع أمريكا مستمرة.. ولن نقبل بوجود مليشيات مسلحة على حدودنا

ولي العهد السعودي:

الخوف غير موجود في قاموسنا

على الحوثيين قبول اتفاق وقف إطلاق النار

مشكلتنا مع إيران دعمها للمليشيات وبرنامجها النووي

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة تليفزيونية بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية 2030، أنه مع زيادة عدد السكان لم يصبح النفط كافيا لتلبية جميع الاحتياجات.

وأكد ولي العهد السعودي، أن الشعب السعودي قد ينتابه بعض القلق لكنه لا يخاف أبدًا.

وقال بن سلمان في مقابلة تلفزيونية، إن مشكلة المملكة مع إيران هي سلوكها السلبي، مضيفًا: “نعمل مع دول المنطقة والعالم لإيجاد حلول لذلك”.

وأضاف: “يجب على الحوثيين قبول وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وتابع: “ليس هناك أي دولة تقبل أن تسيطر ميليشيا مسلحة على حدودها مثلما يحدث في اليمن”.

وأردف: “إيران دولة جارة ونتمنى لها الازدهار لتحقيق مصالح المنطقة، لكن مشكلتنا معها هي دعمها للميليشيات وبرنامجها النووي".

وأشار بن سلمان إلى أن مصالح المملكة مع الولايات المتحدة مستمرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفت إلى أن المملكة كانت هدفا رئيسيا لكل الأفكار المتطرفة، مضيفًا: “الولايات المتحدة شريك استراتيجي للمملكة منذ أكثر من 80 عاما”.

وتابع: “رغم وجود بعض الخلافات مع الولايات المتحدة لكن نسبة التوافق بيننا كبيرة”.

وأردف: “هناك اتفاق وتفاهم بنسبة أكثر من 90% بين السعودية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، أن الرياض خُططت بشكل جيد تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وهي من أفضل المدن بالبنى التحتية.

وقال إن “رفع نسبة الغطاء النباتي ساهم في تحسين جودة البيئة في السعودية”.

وأضاف بن سلمان أن “دستورنا هو القرآن والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك”، موضحًا أنه "لا عقوبة على أي شأن ديني إلا بنص قرآني واضح.

وحول البنية التحتية، أكد ولي العهد السعودي أن التركيز لن يكون على الرياض وحدها ولكن على مختلف مدن المملكة.

وأكد ولي العهد السعودي، أن النفط لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من دخل السعودية، مضيفًا: “مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راضيا”.

وأضاف ولي العهد، "نتفاوض مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج شريك".

وأوضح بن سلمان أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أبدا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية".

وتابع “صندوق الاستثمارات العامة يعزز الفرص أمام القطاع الخاص ولا ينافسه”.

وأكد بن سلمان أن الحكومة تستهدف جذب 100 مليون سائح إلى السعودية بحلول عام 2030.

وأردف: “متمسكون بهدف زيادة دخل المواطن وتقوية مالية الدولة وأمامنا فرص هائلة لصنع مستقبل أفضل بكثير مما عاشه أسلافنا”.

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بيع حصص من شركة “أرامكو” السعودية لمستثمرين أجانب خلال العام الجاري أو العامين المقبلين.

وأضاف: “سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين”، موضحًا أن “النقاش حاليا لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب”.

وتابع بن سلمان أن النفط خدم السعودية ولكن المملكة دولة قائمة قبل النفط.

وأشار إلى أن هناك فرصا ضخمة في السعودية خارج القطاع النفطي.

وأوضح أن النفط كان يغطي بعض الاحتياجات فقط والاستمرار في الاعتماد عليه يؤثر على المستقبل، و"نريد الحفاظ على نفس مستوى الحياة الذي عشناه في الخمسين سنة الماضية".