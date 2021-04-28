إياد نصار: دراستي لـ حسن البنا ساهمت كثيرا في فهمي لشخصية الشهيد مبروك

قال الفنان إياد نصار، إن دراسته لشخصية حسن البنا في مسلسل الجماعة ساهمت كثيرا في فهمه لشخصية الشهيد محمد مبروك، مضيفا أن مشواري الفني قبل دور حسن البنا يختلف فيما بعده.



وأضاف نصار، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قدم أدوار وشخصيات في مشواره الفني ساهمت كثيرا في تطوره في مجال الفن، لافتا إلى أن زوجتي شخص يساعدني كثيرا في أعمالي الفنية.



أكد الفنان إياد نصار، أن الشهيد محمد مبروك لديه العطاء ومرتبط بوطنه جدا.

وأضاف نصار، أن هذا الدور يعد بطولة درامية جسدت شهادة واستشهاد بطل قومي، مضيفا:" زوجة الشهيد مبروك اطلعني على تفاصيل حياته وكانت سمتها الرئيسية العطاء.