اليوم .. الأعلى للإعلام يستضيف وزيرة التضامن لمناقشة وعي الأسرة المصرية وحياة كريمة

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر مساء اليوم الأربعاء، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين بمقر المجلس في ماسبيرو.

وتتحدث الوزيرة حول «وعي الأسرة المصرية و حياة كريمة»، وتدير حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

يأتى ذلك ضمن سلسلة الندوات التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع مختلف الوزراء .

وكان قد عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، فى بداية شهر أبريل جلسة حوارية بحضور د. على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حول استراتيجية وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان في ظل جائحة كورونا، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين.

في البداية رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بالدكتور على المصليحي، مؤكدًا أن الوزارة تبذل مجهودًا كبيرًا يشعر به المواطن لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطن، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام من الحكومة المصرية بتوفير السلع اللازمة للمواطن، خاصة مع قدوم شهر رمضان، وأن الوزارة وضعت خطة بالإضافة إلى افتتاح معارض السلع الرمضانية

وأضاف أن الإعلام المصري ليس له أي غرض إلا مصلحة الشعب المصري العظيم، ولا يدخل معارك إلا لمصلحة الدولة المصرية، مضيفًا: «أوجه التحية للإعلام المصري العظيم النبيل وأطالبهم دومًا بالشجاعة في مواجهة الهجمات الغاشمة التي تتعرض لها مصر، وأن تلك الهجمات من الجماعة الإرهابية تزيد من كراهية المصريين لهم».

وأوضح إنه لأول مرة يكون هناك جسر تواصل بين الوزراء والإعلام، داخل المجلس الأعلي للإعلام، وذلك في المناسبات الهامة ليستمع الصحفيين والإعلاميين لشرح المسئولين لخططهم والاستراتيجيات الخاصة بالوزارات، مضيفًا أنه أصبح هناك حالة من التفاهم بين الإعلاميين والوزراء والمسئولين وصناع القرار ليكون الإعلام دائمًا مطلعًا على التطورات.

ومن جانبه قال د. على المصيلحي، أنه سعيد بتواجده وسط هذا الجمع المتميز من الصحفيين والإعلاميين، وقدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين والأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان الكريم.



وأضاف، أن أهم أليات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية هو توفير السلع الاستراتيجية للمواطن واتاحتها بأسعار عادلة لجميع المواطنين وليس مجرد بطاقات التموين او وصول السلع التموينية المدعومة للمواطنين، مضيفًا: «عندما توليت مهام الوزارة كان البعض يتحدث عن التسعيرة الجبرية ولكن ذلك الأمر أنتهى منذ زمن ولم يعد يمكن تنفيذه حاليا والدستور ينص على أن يكون الاقتصاد الوطني حر وعادل».



وأوضح أن المهم توافر السلع في الأسواق لضبط الأسواق لأنه بدون توفيرها يكون من الصعب ضبط الأسعار، مشيرا إلى أن العمل على توفير الاحتياطي له أهمية كبيرة في الخروج من أي أزمات قد تمر بها البلاد.

