كندا تسجل أول وفاة بالتجلط الدموي عقب تلقي لقاح أسترازينيكا

أعلنت السلطات الصحية في كندا تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن التجلط الدموي في مقاطعة كيبيك، بعد تلقي لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في مقاطعة كيبيك الكندية إن امرأة عمرها 54 عامًا، تلقت اللقاح في أوائل أبريل الجاري، وفي وقت لاحق توفت بنتيجة تشكل خثرة دم في دماغها، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

بدوره، قدم رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجو التعازي لأسرة الضحية، مشيرا إلى أن احتمال وقوع مثل هذه الحوادث واحد في 100 ألف، معبرا عن ثقته بأن فوائد اللقاح تتغلب على مخاطره.

فيما ، أكد مدير إدارة الصحة العامة في كيبيك الدكتور هوراسيو أرودا أن حوالي 400 ألف شخص في المقاطعة تلقوا اللقاح حتى الآن، وأن حالة الوفاة المسجلة ضمن إطار المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدام اللقاح، حيث تظهر آثار جانبية قوية لدى شخص واحد من كل 100 ألف.

كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تلقى، الجمعة الماضية، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

فيما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء نحو 11.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.